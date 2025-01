Leuchtende Kinderaugen auf Mallorca: So schön war der Umzug der Heiligen Drei Könige in Palma

Magie und Festtagsfreude haben am Sonntagabend des die Straßen von Palma de Mallorca erfüllt. Über 55.000 Menschen verfolgten begeistert den traditionellen Umzug der Heiligen Drei Könige. Pünktlich um 18 Uhr legte der historische Segler Rafel Verdera an der Alten Mole an. Mit an Bord waren Melchior, Kaspar und Balthasar, die von Bürgermeister Jaime Martínez empfangen wurden. Dieser überreichte ihnen den symbolischen magischen Schlüssel, mit dem sie Zugang zu allen Häusern der Stadt erhielten, um ihre Geschenke zu verteilen.

Der anschließende Umzug, begleitet von 20 prachtvoll geschmückten Wagen und 200 Teilnehmern, zog durch das Herz der Stadt. Tanzgruppen, Musik und farbenfrohe Kostüme sorgten für Begeisterung bei Jung und Alt. Zwischen den Wagen tauchten Figuren wie Ritter, Masai-Krieger und Feen auf, die die Fantasie der Zuschauer anregten. Zwei Tonnen Bonbons regneten während der Parade auf die Menge herab und zauberten Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Die Straßen waren dicht gefüllt, von Familien und Einheimischen bis hin zu Urlaubern, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Einige brachten eigene Stühle mit, andere machten es sich auf dem Boden gemütlich. Selbst eine kuriose Szene – eine Frau, die mitten im Trubel eine Wohnung verkaufen wollte – tat der festlichen Stimmung keinen Abbruch. Um 21 Uhr erreichte der Zug schließlich die Plaça Cort – Palmas Rathausplatz –, wo die drei Könige vom Balkon des "Ayunamiento" aus zu den Menschen sprachen. Mit freundlichen Grüßen verabschiedeten sie sich und ließen den Abend magisch ausklingen. Die Veranstaltung verlief größtenteils ohne Probleme, abgesehen von einem humorvollen Zwischenfall, bei dem Zuschauer einen liegengebliebenen Paradewagen anschieben mussten. Es war ein Abend voller Fantasie, der Vorfreude auf das nächste Jahr weckt. In Spanien ist es üblich, dass die Kinder den Großteil ihrer Geschenke nicht am Heiligen Abend oder dem ersten Weihnachtstag, sondern am Vorabend des Dreikönigstags (spanisch: Día de Reyes) beziehungsweise nach dem Aufstehen am 6. Januar erhalten. Am Abend des 5. Januar finden deshalb bei einbrechender Dunkelheit im ganzen Land Dreikönigsumzüge statt.