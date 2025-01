Mallorca sagt Adiós zu einer Legende: Das Kreuzfahrtschiff "United States", das 1969 vor Palma de Mallorca anlegte, soll in Florida versenkt und in das größte künstliche Riff der Welt verwandelt werden. Die "United States" ist das größte in den USA zu Wasser gelassene und vollständig in den Vereinigten Staaten gebaute Schiff seiner Art. Sie gilt als Ikone der Meere.

Groß, schnell, innovativ Das Design der "United States" beinhaltete Innovationen in Dampfantrieb, Rumpfform, Feuersicherheit und Schadensmanagement. Das rund 300 Meter lange Schiff wurde vom berühmten Schiffsingenieur William F. Gibbs entworfen und markiert dessen Spitzenprojekt. Die "United States" durchquerte den Atlantik schneller als alle anderen Exemplare ihrer Klasse und hält immer noch den Rekord für die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit seit ihrer Jungfernfahrt für sogenannte "Ocean-Liner". Die Verbindung des Kreuzfahrtschiffes zu Mallorca besteht seit ihrem Erscheinen in der Bucht von Palma im Jahr 1969, kurz vor ihrem Ruhestand. Es war der einzige und letzte Besuch der "United States" auf der Insel. Wegen unruhigen Wetters mussten die Touristen damals in Beibooten an Land gehen. Um sechs Uhr nachmittags verließ die "United States" die Balearen wieder in Richtung Cannes. Jetzt soll es einem guten Zweck dienen Nach mehreren Besitzerwechseln in den zurückliegenden Jahrzehnten wurde nun die Entscheidung getroffen, das Schiff auf den Meeresgrund vor Florida zu schicken, um das maritime Leben dort zu fördern. Der verantwortliche Bezirk hat bereits mehrere geeignete Stellen ausgemacht und erwartet, mit dem Projekt den lokalen Tourismus in Form von Tauchexpeditionen anzukurbeln. Derweil sind die Gewässer rund um Mallorca und seine Nachbarinseln wahre Schatzkammern für Historiker und Archäologen. Griechische und römische Handelsschiffe, mittelalterliche Galeonen, U-Boote und sogar das Flugzeug, in dem Ramón Franco, der Bruder des spanischen Diktators, ums Leben kam, liegen vor und zwischen den Balearen. Mit welchen Hilfsmitteln Experten unter Wasser suchen, erfahren Sie hier.