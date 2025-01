Eine 29-jährige Spanierin ist in Palma de Mallorca von der Nationalpolizei festgenommen worden, nachdem sie versucht haben soll, mit ihren drei minderjährigen Kindern ein Haus widerrechtlich zu besetzen. Der Vorfall ereignete sich den Behörden zufolge Anfang dieser Woche im Stadtteil Son Forteza.

Demnach alarmierten aufmerksame Nachbarn die Behörden, nachdem sie verdächtige Geräusche aus dem vermeintlich leerstehenden Haus vernommen hatten. Sie kontaktierten zunächst den Eigentümer, der bestätigte, dass sich niemand rechtmäßig in der Immobilie aufhalten sollte.

Bei der polizeilichen Überprüfung öffnete die junge Frau den Beamten die Tür. Dabei habe sie behauptet, bereits seit einer Woche in dem Haus zu wohnen, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit Verweis auf Polizeiangaben. Die Polizisten stellten jedoch fest, dass sich noch das Inventar und Habseligkeiten des rechtmäßigen Eigentümers in der Wohnung befanden. Zudem entdeckten sie ein aufgebrochenes Gitter an der Rückseite des Gebäudes.

Die Frau wurde wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung festgenommen. Die minderjährigen Kinder wurden in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben.

Fälle wie dieser sind auf Mallorca und den Nachbarinseln seit geraumer Zeit an der Tagesordnung. Neben einer Rechtslage, die im Zweifel die Hausbesetzer begünstigt, verleitet die akute Wohnungsnot immer mehr Menschen zu dem Versuch, sich auf illegalem Weg ein Dach über dem Kopf zu sichern.