Erneut hat der vielseitige Akrobat und Athlet Jesse Scarpulla, auch bekannt als Sifu Jesse Tao Yin Yang, seine beeindruckende Ausdauer und Selbstbeherrschung unter Beweis gestellt. Der Italiener aus Biella, der seit 1998 auf Mallorca lebt, erklomm zum zweiten Mal in Folge den höchsten Berg der Insel, den Puig Major – und das barfuß!

Am 30. Dezember startete der Extrem-Athlet, Akrobat und Taoist seine Wanderung auf dem Parkplatz hinter dem Tunnel in der Nähe des Stausees Gorg Blau. Mit zwei Datteln als einzigem Proviant und ohne einen Tropfen Wasser legte er die 1,4 Kilometer lange Strecke über 245 Höhenmeter in beeindruckenden 45 Minuten zurück. Die Herausforderung? Keine Asphaltwege, kein Feldweg – nur felsiger Untergrund und ein steiler Aufstieg.

Für Jesse, der auch Mitglied der International Police Association (IPA) und Ausbilder für Polizei und Militär ist, geht es bei dieser besonderen Wanderung um mehr als nur die physische Leistung. „Es gibt keine Grenzen, weil alles passieren kann. Es geht darum, sich selbst zu beherrschen“, erklärt der spirituelle Meister. Jahr für Jahr will er die Tradition fortsetzen und andere einladen, ihn auf diesem barfußen Abenteuer zu begleiten.

„Versuchen Sie es“, fordert er Zuhörer auf seinem Podcast heraus. „Aber machen Sie es barfuß und ohne Wasser. Es ist eine Reise, die sowohl Körper als auch Geist fordert.“

Obwohl 1445 Meter nicht viel erscheinen mögen, betont Jesse die Intensität dieser besonderen Wanderung. Die felsigen Pfade und der steile Anstieg verlangen eine besondere mentale und physische Disziplin. „Man will aufgeben“, sagt er, „aber wenn man sich beherrscht, geht man weiter.“ Die Leistung von Jesse Carpulla ist eine eindrucksvolle Demonstration von Entschlossenheit und Spiritualität. Wer sich ihm anschließen möchte, sollte sich auf ein unvergessliches Erlebnis vorbereiten – und vielleicht ein paar Datteln einpacken.