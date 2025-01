Schrecklicher Fund am Strand von s'Arenal auf Mallorca: Passanten haben Freitagmittag eine auf dem Meer treibende Leiche gesichtet. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, entdeckten Spaziergänger die leblosen Körper gegen 12 Uhr mittags.

Nach Alarmierung der Sicherheitsbehörden eilten mehrere Patrouillen der Ortspolizei Llucmajor und Guardia Civil an den besagten Strandabschnitt. Kurze Zeit später bargen Spezialtaucher der Polizei die bereits stark verweste Leiche.

Nach Angaben der Behörden erweist sich die Identifizierung des Körpers aufgrund seines Zustands als schwierig. Fest stehe bislang nur, dass es sich um einen männlichen Körper handele. Der Leichnam habe offenbar mehrere Tage im Wasser getrieben.

Für die nächsten Stunden rechnen die Behörden mit weiteren Informationen zu dem Leichnam. Eine Obduktion des Körpers soll zu dessen Identifizierung beitragen und Aufschlüsse über die genaue Todesursache liefern.

Erst vor wenigen Tagen waren auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera zwei Männerleichen angespült worden. Obwohl deren Herkunft noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen ist, gehen die Behörden davon aus, dass es sich um Migranten handelt. Sie könnten während der Überfahrt aus Algerien von Bord gefallen und ertrunken sein.

In dieses Bild passt, dass seit zehn Tagen ein 26-jähriger Algerier vermisst wird, der mit einem Flüchtlingsboot nach Mallorca übersetzen wollte. Zoubir Abdelmalek sei am 30. Dezember in der algerischen Küstenstadt Tipasa zusammen mit einem Freund in ein Boot gestiegen, zitiert "Ultima Hora" ein Familienmitglied. Seither fehle von ihm jede Spur.

Die Angehörigen nahmen bereits Kontakt mit den spanischen Sicherheitsbehörden sowie dem Roten Kreuz und dem Roten Halbmond auf. Bislang ist unklar, ob das Boot die Baleareninsel überhaupt erreicht hat. Die Zusammenarbeit mit algerischen Behörden habe keine Erkenntnisse über seinen Verbleib liefern könne, so der Verwandte von Abdelmalek.

Der junge Mann sei zum Zeitpunkt seiner Abreise mit einer grünen Jacke, einer grünen Hose und einem weißen Hemd bekleidet gewesen. Die Angehörigen haben für Hinweise eine Telefonnummer eingerichtet: +213 667 81 73 51.