Russische Kriegsschiffe sorgen im Mittelmeerraum immer wieder für Schlagzeilen – zuletzt auch immer wieder in der Nähe von Mallorca. Doch was steckt hinter ihrer Präsenz? Die Antworten liegen in einer Mischung aus geopolitischen Interessen (und Problemen), militärischer Strategie und wirtschaftlichen Zielen.

Strategische Präsenz im Mittelmeer Das Mittelmeer ist ein Dreh- und Angelpunkt globaler Handelsrouten und hat strategische Bedeutung für maritime Operationen. Für Russland ist es besonders wichtig, eine dauerhafte militärische Präsenz in dieser Region zu sichern. Hier spielte die russische Marinebasis im syrischen Tartus eine zentrale Rolle. Sie war der einzige permanente Stützpunkt Russlands in warmen Gewässern und diente als logistisches Zentrum für Operationen im Mittelmeer. Russlands Bestreben, seine Militärflotte in strategischen Regionen präsent zu halten, spiegelt den Anspruch wider, nicht nur regional, sondern auch global als militärische Großmacht wahrgenommen zu werden. Der Stützpunkt in Syrien erleichterte dabei lange die Versorgung und Koordination der Schiffe. Fokus auf den Syrienkonflikt und regionale Stabilität Die Präsenz russischer Kriegsschiffe im Mittelmeer hing bisher also vor allem eng mit Russlands Engagement im syrischen Bürgerkrieg zusammen. Jahrelang unterstützte Moskau die Regierung von Diktator Baschar al-Assad und nutzte das Mittelmeer, um Nachschublinien zu sichern und militärische Operationen zu unterstützen. Außerdem diente die Präsenz der russischen Marine als militärische Abschreckung. Sie signalisierte anderen Akteuren in der Region, insbesondere der NATO, dass Russland seine Interessen mit Nachdruck verteidigt. Russlands Problem: Mit dem Fall des Assad-Regimes musste Putin zahlreiche Schiffe aus Tartus abziehen. Einige davon kreuzten dabei auf dem Weg in den Atlantik (und von dort vermutlich in die Nord- oder Ostsee) auch spanische Gewässer. Gegengewicht zur NATO Das westliche Mittelmeer, inklusive der Gewässer rund um Mallorca, ist traditionell ein Gebiet starker NATO-Präsenz. Russland sieht in seinen Kriegsschiffen offenbar eine Möglichkeit, diesem Einfluss ein Gegengewicht entgegenzusetzen. Manöver russischer Schiffe in internationalen Gewässern dienen oft dazu, militärische Stärke zu demonstrieren. Sie signalisieren, dass sich Russland bereit sieht, auf Herausforderungen durch den Westen zu reagieren und seine strategischen Interessen auch weit von den eigenen Küsten entfernt zu verteidigen. Wirtschaftliche Interessen schützen Neben militärischen Zielen verfolgt Russland auch wirtschaftliche Interessen im Mittelmeer. Die Region ist reich an Energieressourcen, insbesondere an Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Die Sicherung von Handelsrouten und der Schutz russischer Energieprojekte in der Region sind für Moskau von zentraler Bedeutung. Außerdem verläuft ein bedeutender Teil des internationalen Handels über das Mittelmeer. Russische Kriegsschiffe können dabei als Schutz für russische Frachter und Energieexporte dienen. Eine Botschaft an den Westen Russlands Militärmanöver im Mittelmeer, einschließlich der Nähe zu Mallorca, haben auch eine symbolische Dimension. Sie sind eine klare Botschaft an den Westen, dass Russland als globale Macht anerkannt werden möchte. Die Einsätze signalisieren, dass Russland in der Lage ist, seine militärische Reichweite bis ins westliche Mittelmeer auszudehnen und so politische und militärische Aufmerksamkeit zu erlangen.