Die in Palma de Mallorca regierende Volkspartei (PP) hat neue Bedingungen für den öffentlichen Fahrradverleih BiciPalma durchgesetzt. Die Voraussetzung, in der Balearen-Hauptstadt registriert zu sein, um den Verleih nutzen zu können, entfällt künftig. Damit können sowohl Einwohner anderer Gemeinden als auch Touristen in Kürze den Service nutzen. Dies wurde im Verwaltungsrat des städtischen Organs SMAP beschlossen, das BiciPalma verwaltet. Der Beschluss soll noch in diesem Monat in Kraft treten.

Die Maßnahme wurde mit zwei Stimmen der politischen Parteien angenommen, die den Verwaltungsrat von SMAP bilden; bei einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen. Die Leitung des SMAP begründete die Eröffnung von BiciPalma damit, dass Europa es verbiete, zwischen den Nationalitäten zu unterscheiden, da dies diskriminierend sei. Die Linke entgegnete, dass Wohnsitz und Staatsangehörigkeit keine gleichwertigen Begriffe seien und dass der städtische Busbetreiber auch innerhalb der Einwohner unterscheide. Personal reicht für Erweiterung aus Die Frage bei dieser Eröffnung für ein breiteres Publikum war, ob die derzeitige Größe des Dienstes umgestaltet werden würde. Die Volkspartei ist der Ansicht, dass der Personalbestand ausreicht, um die steigende Nachfrage zu bewältigen, und kündigte auf der SMAP-Sitzung keine Ausweitung der Stationen oder Fahrräder an. Der Vertreter der Sozialisten, Xisco Dalmau, begründete seine Stimmenthaltung damit, dass er mit der Öffnung für Nicht-Einwohner einverstanden sei, aber nur, wenn dies mit entsprechenden Investitionen einhergehe. Die PP hatte bereits im Dezember versucht, die Ausweitung des Dienstes auf die Einwohner anderer Gemeinden auf Mallorca und nach und nach auch auf Besucher zu genehmigen, allerdings mit einer Fahrpreiserhöhung. Diese wurde von allen anderen Fraktionen strikt abgelehnt. Jetzt betrafen die Änderungen nur die Registrierungspflicht und andere neue Merkmale des Dienstes, wie die Möglichkeit, Fahrräder an Stationen zurückzugeben, die bereits voll sind und keine Verankerungen mehr haben. Das städtische Fahhradleihsystem BiciPalma zählt rund 1000 Fahrräder an mehr als 100 Stationen. Gestartet wird per App und die Kosten betragen vier Euro monatlich oder 24 Euro pro Jahr. Aktuell entstehen neue Ausleihpunkte an der Universität der Balearen bei Palma. Die Registrierung ist online über bicipalma.com möglich.