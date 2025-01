Mallorca und Co. haben ihre Position als eines der beliebtesten Urlaubsziele Europas weiter ausgebaut. Nach Angaben der spanischen Tourismusbehörde Turespaña landeten 2024 insgesamt 15,7 Millionen internationale Fluggäste auf den Mittelmeerinseln. Das entspricht einem Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Allein im zurückliegenden Dezember entschieden sich nach Zahlen von Turespaña knapp 246.000 ausländische Reisende für einen Besuch auf der Inselgruppe im Mittelmeer. Von allen internationalen Fluggästen, die 2024 auf den Balearen landeten, reisten demnach 11,1 Prozent mit Billigfliegern an. Dieser Anteil stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent.

Die Balearen zählten damit zu den drei wichtigsten Zielregionen für internationale Fluggäste in Spanien. Nur die Hauptstadtregion Madrid mit 24,5 Millionen und Katalonien mit 21,9 Millionen Passagieren zogen noch mehr ausländische Besucher an. Zusammen vereinten diese drei Regionen mehr als 60 Prozent aller internationalen Fluggäste in Spanien auf sich.

Insgesamt sprengte Spanien 2024 einmal mehr seinen eigenen Rekord: Erstmals, so die Tourismusbehörde, sei die Marke von 100 Millionen internationalen Fluggästen überschritten worden. Mit 105,6 Millionen ausländischen Passagieren liege das Wachstum bei 11,1 Prozent gegenüber 2023. Die wichtigsten Herkunftsländer waren dabei Großbritannien (23 Millionen), Deutschland (14,6 Millionen) und Italien (10,3 Millionen).