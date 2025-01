Bei einem Verkehrsunfall in Mallorcas Inselhauptstadt Palma sind am Donnerstagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bus der städtischen Verkehrsgesellschaft EMT gegen 9.55 Uhr in der Nähe des Einkaufszentrums El Corte Inglés eine Vollbremsung durchführen müssen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sechs Passagiere bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurden sie umgehend von Rettungskräften in die Kliniken Juaneda und Miramar gebracht. Die Zahl der Verletzten könnte sich in den nächsten Stunden noch erhöhen, erklärten Einsatzkräfte vor Ort. Mehrere Rettungsfahrzeuge, darunter zwei Krankenwagen und ein Fahrzeug des medizinischen Notdienstes SAMU 061, eilten zum Unfallort am Altstadtring. Polizeibeamte regelten den Verkehr, aufgrund der vorhandenen Busspur kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Der Busverkehr wurde nach der Evakuierung der verletzten Passagiere umgehend wieder aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.