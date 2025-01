Mallorca bietet nicht nur unter der Sonne angenehme Wärme. Im Winter gibt es zahlreiche Wellness-Oasen, in denen sich die Gäste entspannen können. Dort ist die Hitze ist wohlig. Ein Handtuch um die Hüfte geschlungen sitzt der MM-Reporter eine halbe Stunde lang bei etwa 63 Grad in der Kabine. Die Sauna ist in rotes Licht getüncht und bietet Platz für gerade einmal zwei Personen. Mitten in einem Raum steht die Infrarot-Sauna, sie ist einer der Protagonisten von Heat.

Der Name ist Programm im Palma-Standort des Unternehmens von Sophia Thiel. Das Angebot ist die Antwort des norwegischen Models auf seiner Suche nach Erholung infolge langer Reisen. Die geschmackvoll gestalteten Räumlichkeiten in der Straße Apuntadors 13 im Lonja-Viertel sind geräumig, das Personal freundlich. Man wird auf Englisch angesprochen.

Während traditionelle Saunen die Luft um den Benutzer erhitzen, stimuliert das Licht einer Infrarot-Sauna direkt die Haut und erhöht die Körpertemperatur von innen. Das hat sowohl gesundheitliche Effekte als auch ästhetische: Wie alle Saunen hat auch die Benutzung einer solchen mit Infrarot-Technologie eine entgiftende Wirkung. Im Allgemeinen sorgt die Methode für Entspannung und verbessert die Blutzirkulation.

„Die empfohlene Häufigkeit der Sitzungen hängt von den eigenen Zielen und Lebensgewohnheiten ab”, sagt die Heat-Mitarbeiterin Maja. „Für allgemeines Wohlbefinden und Entspannung sind zwei bis drei Sitzungen pro Woche ideal. Wenn mehr bestimmte Nutzwerte gewünscht sind, wie etwa Entgiftung oder Muskelerholung, sollte man über bis zu vier Male pro Woche nachdenken.”

Eines der Highlights des Zentrums Heat ist die gleichnamige Infrarot-Kabine. Dabei wird der Körper statt von außen von innen erwärmt.

Die Preise für die Infrarot-Saunen bei Heat richten sich nach der Dauer der Sitzungen: Eine halbe Stunde kostet zum Beispiel 42 Euro, eine ganze Stunde 54. Es besteht die Möglichkeit, Pakete mit mehreren Besuchen zu kaufen, die eine Ersparnis von bis zu 70 Euro erlauben.

Im Spa des Hotels Castillo Son Vida kostet der Tagespass 43 Euro. Der vor fünf Jahren fertiggestellte Wellnessbereich umfasst auf zwei Stockwerken unter anderem einen Indoor-Pool mit Jacuzzi, drei Saunen mit unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeitsgraden, ein Fitnessstudio sowie eine außen liegende Grünfläche, auf der im Sommer regelmäßig Yoga stattfindet oder mit Fitnessmaterial an der frischen Luft trainiert werden kann. „Unser Schwerpunkt liegt auf der Massage”, sagt die Spa-Managerin des Hotels, Yasmin Razuk. So stehen in den angenehm eingerichteten Behandlungsräumen gleich 13 unterschiedliche Massagen und Therapien zur Auswahl, darunter eine speziell für Golfer, die stretchende Elemente enthält.

Diese Anwendung war auch Teil des Potpourris, in dessen Genuss der MM-Reporter bei seinem Besuch kam. Bei Vogelzwitschern, Meeresrauschen, Flöten- und Harfenklängen sorgte die deutschsprachige Masseurin Kristina versiert für weiche Muskeln und einen zufriedenen Geist. Der Kostenpunkt für ein solches Programm liegt bei 119 Euro für 50 Minuten. Darüber hinaus gibt es Massage-Abos für mehrere Monate bis zu einem Jahr, die eine Gratis-Anwendung erlauben und darüber hinaus einen Rabatt von 20 Prozent auf alle Behandlungen gewähren. Zu den weiteren Optionen im umfangreichen Angebot des Spas zählen Gesichtsbehandlungen sowie Hand- und Fußpflege.

Maurisch geprägt ist das Zentrum Hammam Al Ándalus nahe der Plaza España. Der Betrieb folgt der andalusischen Bädertradition.

Maurisch geprägt ist das Zentrum Hammam Al Ándalusin der Straße Costa i Llobera 20 nahe der Plaza España. Der Betrieb folgt der andalusischen Bädertradition. Der Besucher wird freundlich in einem kleinen Ankunftsraum samt Melonen-Tee empfangen. Jeder Gast erhält ein „Peshtemal” genanntes mustervolles, dünnes Handtuch, das ihm zum Abtrocknen nach den Badegängen dient. Aufmerksames Personal führt die Kundschaft einen schmalen, mit dunklen Stoffen verhangenen Korridor entlang, tiefer in das Innere des Hammams. An den Wänden hängen vier aromatische Duftstoffe, die bei der späteren Massage zum Einsatz kommen. Ainhoa, die Zeremonienleiterin an diesem Nachmittag, bietet weitere Tees an, die früher über die Seidenstraße nach Andalusien gelangten, und erklärt: „Es stehen vier Bereiche zur Auswahl: warme, heiße und kalte Becken sowie ein Dampfraum. Diese werden in Zirkeln durchlaufen.” Beim MM-Besuch waren neben dem Reporter nur vier weitere Gäste anwesend, was den Aufenthalt zu einem sehr persönlichen und mußevollen Erlebnis machte. Die Gruppengröße gehört zum Konzept der Betreiber, deren Räumlichkeiten Intimität erzeugen: Im Halbdunkel sorgen Kerzen für eine mystische Atmosphäre, die zu den maurischen Klängen im Hintergrund passt. Ein Gefühl wie in einer anderen Welt!

Der Eintritt im Hammam Al Ándalus kostet ab 50 Euro aufwärts je nach Tag, Uhrzeit und Umfang. Zur Auswahl stehen in unterschiedlichen Längen Massagen oder solche in Kombination mit exotischen Seifenbehandlungen auf heißen Steinen. Immer ist das Baden inbegriffen. Darüber hinaus gibt es saisonale Besonderheiten. Dieses Zentrum ist von Montag von Sonntag zwischen 10 und 22 Uhr für jeweils 90-minütige Buchungen geöffnet.