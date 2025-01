Unruhe im Stadtteil Camp d'en Serralta: Zwei Männer haben in der Nacht versucht, in eine leerstehende ehemalige Bankfiliale in Palma de Mallorca einzubrechen – mutmaßlich mit dem Ziel, das Gebäude zu besetzen. Der Vorfall ereignete sich in einer der belebtesten Straßen des Viertels und sorgte für Besorgnis unter den Anwohnern.

Laut Augenzeugen beobachteten mehrere Nachbarn, wie die beiden Verdächtigen die gesicherte Eingangstür und die mit Metallplatten verstärkten Fenster nach einer Schwachstelle absuchten. Ihr Fokus lag dabei auf einem kleinen, nicht verglasten Bereich an einer der Seitenwände. Als Anwohner die Männer zur Rede stellten, zogen diese sich zunächst zurück – nur um später erneut zu erscheinen. Doch die massiven Sicherheitsvorkehrungen des Gebäudes, das einst eine gut frequentierte Bankfiliale beherbergte, machten ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung. Wachsame Nachbarschaft verhindert möglichen Einbruch Die alarmierten Anwohner informierten offenbar die Polizei über den Vorfall. Am nächsten Morgen erschienen zwei Techniker einer Sicherheitsfirma, um die Unversehrtheit des Gebäudes zu überprüfen. Ihr Fazit: Die mutmaßlichen Täter konnten nicht in das Objekt eindringen, die Filiale blieb gesichert. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Hausbesetzungsversuchen ein, die in Camp d’en Serralta und angrenzenden Vierteln zunehmend für Besorgnis sorgen. Immer wieder werden leerstehende Gebäude zum Ziel von Besetzern. Der bekannteste Fall war jener eines im Bau befindlichen Wohnhauses, das über Jahre hinweg unvollendet blieb und schließlich von mehreren Personen illegal bewohnt wurde. Erst nach zahlreichen Beschwerden der Nachbarn über unhaltbare hygienische Zustände und Sicherheitsprobleme ließ die Eigentümergesellschaft das Gebäude räumen und reinigen. Das Stadtviertel Es Camp d'en Serralta, in dem auch das Mallorca Magazin seinen Sitz hat, zieht sich von der edlen Gastro- und Flaniermeile Passeig Mallorca entlang der Mühlenallee Industria bis in die höher gelegenen Gegenden an der Avenida San Ferrán, wo Palmas Lokalpolizei ihr Hauptrevier hat. Nachbarviertel sind das hippe Trend-Barrio Santa Catalina im Westen und das gutbürgerliche Es Fortí im Osten.