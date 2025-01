Nach mehreren trockenen Tagen mit heiter bis wolkigem Himmel wird Mallorca mit Regen eingedeckt. Laut dem Wetterdienst Aemet muss bereits am Freitag mit Gewittern gerechnet werden. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt dabei auf 95 Prozent. Parallel dazu dreht der Wind auf Nord, die Nachttemperaturen sinken von 10 auf nur noch 4 Grad und am Tag von 16 bis 17 auf 13 Grad.

Für den ersten Februartag, den Samstag, wird ebenfalls schmuddeliges Regenwetter angekündigt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt dann zwar nur 80 Prozent, doch die Sonne soll sich nicht einmal mehr zwischendurch blicken lassen. Auch der Sonntag soll trüb werden, der Nordwind frischt dann auch noch auf.

Die nächste Woche wird wieder trocken

Die feuchte Phase auf Mallorca soll allerdings bereits zum Beginn der neuen Woche wieder enden. Dann setzt sich trockenes Wetter bei sonnigen Abschnitten und bis fast auf 20 Grad steigenden Temperaturen durch.

Die vergangenen Nächte waren relativ mild, in der Nacht zum Mittwoch sank das Quecksilber in vielen Orten auf immer noch zweistellige Werte, etwa in Calvià auf 11,8 Grad, in Banyalbufar auf 13,1 Grad, am Kap Blanc bei Llucmajor auf 12,5 Grad und in Pollença auf 12,2 Grad.