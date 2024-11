Ein in Palma de Mallorca geborener mutmaßlicher Attentäter ist von Europol zur Fahndung ausgeschrieben worden. Dem Mann namens Sami Bekal Bounouare wird vorgeworfen, im November 2023 auf den spanischen Ex-Politiker Aleix Vidal-Quadras ein Attentat verübt zu haben, das letztendlich fehlschlug. Es wurde eine Belohnung von 50.000 Euro ausgelobt.

Der Gesuchte spanischer und marokkanischer Nationalität wird mit zahlreichen internationalen Konflikten in Ländern wie Kolumbien, Brasilien, der Türkei, Spanien und Katar in Verbindung gebracht. Neben seiner mutmaßlichen Beteiligung am Vidal-Quadras-Anschlag, bei dem er als Drahtzieher der Operation gilt, wird er auch verdächtigt, an dem versuchten Auftragsmord an einem iranischen Aktivisten und Publizisten im Juni 2024 in Haarlem (Niederlande) beteiligt gewesen zu sein.

Die Verhaftung des Gesuchten wird als entscheidend angesehen. Am Donnerstag wurde unterdessen die letzte von mehreren jüngst in der Gemeinde Pinos-Puente in Granada, Andalusien, inhaftierten Personen in Untersuchungshaft genommen, die beschuldigt werden, die Waffe geliefert zu haben, mit der der Ex-Politiker verwundet wurde. Insgesamt wurden bislang acht Personen verhaftet, weitere Verhaftungen werden nicht ausgeschlossen.

Aleix Vidal-Quadras war von 1995 bis 1999 Mitglied des spanischen Senats und von 1999 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments.Er galt als Mitglied des konservativen Flügels der PP, insbesondere in Bezug auf seine Ablehnung der regionalen Nationalismen. Am 9. November 2023 wurde er in Madrid Opfer des Attentats. Er wurde mit einem Kopfschuss verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Vidal-Quadras, der eine Schusswunde im Bereich des Kiefers erlitt, teilte der Polizei mit, der Anschlag habe möglicherweise einen Bezug zu seinen Verbindungen zur iranischen Opposition