Mit neuen Calisthenics-Parks will die Gemeinde Calvià auf Mallorca ihre Bürger zu mehr körperlicher Ertüchtigung anregen. Wie das Rathaus der Ostküstenkommune mitteilte, seien zu diesem Zweck vier neue öffentliche Sportflächen eröffnet worden.

„Wir bieten Orte für einen Trendsport, der von den Bürgern sehr nachgefragt wird", sagte Bürgermeister Juan Antonio Amengual bei der Vorstellung der Anlagen. Insgesamt verfüge seine Gemeinde nun über sechs solcher Freiluft-Trainingsflächen – in den Ortsteilen Galatzó, Son Caliu, Son Ferrer, Santa Ponça, Peguera sowie dem Hauptort Calvià.

Das Projekt wurde laut einer Meldung der Onlinezeitung Crónica Balear in Kooperation mit dem Inselrat (Consell de Mallorca) realisiert. Während die Gemeinde die öffentlichen Flächen bereitstellte, übernahm der Inselrat die Investitionskosten für die Sportgeräte. Javier Tascón, der für Sport verantwortliche Gemeinderat, erhofft sich für die Zukunft fitte Mitbürger: „Dies ist eine Investition in den Sport und kostenlose öffentliche Angebote, die die Bürger zu mehr Bewegung anregen sollen."

Bei den sechs Calisthenics-Anlagen, in denen ausschließlich mit Eigengewichtsübungen trainiert wird, soll es aber nicht bleiben. Nach Angaben der Kommune sind weitere Parcours bereits in Planung. Anfang 2025 sollen drei zusätzliche Biosportparks eröffnet werden, darunter einer in Punta Nadala in Palmanova. Die Initiative sei Teil der Strategie, Calvià zu einer gesundheitsfördernden Gemeinde zu entwickeln, so Tascón.

Calvià ist Teil des Spanischen Netzwerks Gesunder Städte (Red Española de Ciudades Saludables)und verfolgt das Ziel, mehr für die Gesundheit der Bevölkerung zu tun. Unterstützt wird diese Politik von der Beratungsstelle Escuela Municipal de Hábitos Saludables de Calvià, wo sich interessierte Bürger über gesunde Lebensgewohnheiten informieren können.