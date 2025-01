Am Montag hat sich in Spanien ein Notfall auf einem Kreuzfahrtschiff ereignet. Dabei musste eine schwerkranke 61-jährige deutsche Passagierin von einem Kreuzer der AIDAmar-Flotte gerettet werden. Das Schiff befand sich über 600 Kilometer südwestlich der kanarischen Insel El Hierro, als der Notruf abgesetzt wurde.

Die Deutsche litt an einer Lungeninfektion und ihr Zustand hatte sich verschlechtert, berichtet die spanische Luftwaffe in einer Pressemitteilung. Dem folgte eine aufwendige Rettungsaktion, an der auch die spanische Seenotrettung beteiligt war. Mit einem Super Puma-Hubschrauber, der von Gran Canaria aus gestartet war, wurde zuerst ein militärischer Krankenpfleger auf das Schiff gelassen. Auf X teilte die spanische Luftwaffe auch ein Video des Vorfalls:

Medios del @Ala46_ea evacúan a la pasajera en estado grave de un crucero al suroeste de la isla de El Hierro. El Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias dirigió y coordinó ayer, a petición de Salvamento Marítimo, una misión de salvamento por parte del EA. pic.twitter.com/4yyy451wf2 — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) January 13, 2025

Auf dem Kreuzfahrtschiff musste die deutsche Patientin zuerst stabilisiert werden. Dafür hatte der militärische Krankenpfleger Infusionspumpen und Sauerstoff dabei, so wurde die Frau für den Weitertransport vorbereitet.

Danach konnte die Passagierin per Kran von dem Aida-Kreuzer in den Hubschrauber gezogen werden. So wurde die 61-jährige Deutsche zum Flughafen Teneriffa-Süd geflogen und dort an einen Rettungswagen übergeben. Im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch immer behandelt wird.