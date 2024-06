Real Mallorca, der Fußballklub aus Palma, wird sein erstes Spiel der kommenden Saison der ersten spanischen Liga gegen Real Madrid austragen. Das ergibt der Spielplan des verantwortlichen Organisators "LaLiga". Demnach werden die "Roten" am Wochenende des 18. August 2024 die Auswahl der "Königlichen" aus der spanischen Hauptstadt zu Hause im Stadion Son Moix empfangen. Es wird das erste Spiel der Mannschaft von der Insel unter ihrem neuem Trainer Jagoba Arrasate sein und zugleich das erste Ligaspiel von Kylian Mbappé. Der französische Weltstar verstärkt ab der kommenden Saison den amtierenden Meister und Champions League-Sieger Real Madrid.

Arrasate löst zur neuen Spielzeit den Mexikaner Javier Aguirre an der Seitenlinie ab. Aguirre führte "RCD" zwei Jahre lang und bis ins Finale des spanischen Pokals. Vor seiner Entscheidung für Real Mallorca trainierte Arrasate sechs Jahre lang den Verein Atlético Osasuna aus Pamplona. Gleich am zweiten Spieltag wird Mallorcas neuer Coach an seine vorherige Arbeitsstätte zurückkehren, wenn die "Roten" in Pamplona spielen.

Kylian Mbappé, der Neuzugang von Real Madrid, reiht sich mit seinem Debüt in Palma ein in die Liste von bedeutenden Fußballspielern, die auf Mallorca zum ersten Mal ihr Trikot der "Königlichen" getragen haben. Unter diesen Namen war beispielsweise auch David Beckham. Der Brite feierte in der Saison 2003/2004 seine Premiere für die Hauptstädter im Stadion Son Moix. Die Partie im spanischen Superpokal gewann Real Mallorca mit 2:1.