Die Stars von Real Madrid sind in in Palma angekommen. Die Mannschaft, die an diesem Sonntagabend im Stadion Son Moix um 21.30 Uhr gegen Real Mallorca antritt, landete am privaten Flugterminal des Flughafens Son Sant Joan. Einige Fans hatten sich dort versammelt, um die Spieler willkommen zu heißen, bevor sie zu ihrem Hotel in der Balearenhauptstadt fuhren.

Coach Carlo Ancelotti und sein Team werden im GPRO Valparaíso Palace and Spa untergebracht, wo sie zu Mittag essen und sich ausruhen werden, bevor es Zeit ist, auf den Platz zu gehen. Zuvor werden einige Spieler an einer kleinen privaten Veranstaltung mit den Fans teilnehmen. Madrid reiste mit einem luxuriösen Aufgebot nach Mallorca, wobei nur die verletzten Eduardo Camavinga und David Alaba fehlen. Alle anderen Stars, darunter der Franzose Kylian Mbappé, der möglicherweise seine ersten Minuten in der spanischen Liga spielen könnte, sind mit auf die Insel gereist. Unterdessen findet ab 14 Uhr das traditionelle Mittagessen der Direktoren im Restaurant Can Eduardo in Palma statt. Der oberste Vertreter Mallorcas, Präsident Andy Kohlberg, befindet sich ebenfalls auf der Insel und wird heute in der Loge von Son Moix sein, um das Spiel zu verfolgen. Der Amerikaner besuchte die Mannschaft bereits am Samstag im Stadion, wo sie ein letztes Mal unter der Leitung von Jagoba Arrasate vor dem Saisoneröffnungsspiel trainierte.