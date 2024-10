Auf der Anlage von Golf de Andratx auf Mallorca ist an diesem Sonntagmorgen bei wunderschönem Herbstwetter der "MM-Golfcup powered by Minkner & Bonitz" gestartet. Pünktlich um 8 Uhr ging der erste Flight auf die Runde. Der Startzeitpunkt für die letzten Spieler ist um 13.30 Uhr angesetzt. Auf dem herrlichen Golfplatz herrscht also den ganzen Tag über reger Betrieb. Für die Golfer geht es darum, Punkte zu sammeln – aber natürlich auch, die wunderbaren Ausblicke auf und von der Golfanlage zu genießen.

Die 124 Spieler dürfen sich auf unvergessliche Erlebnisse freuen. Los ging es wie immer mit einem Frühstück im Clubrestaurant Campino und einem Welcome Pack für alle Teilnehmer. Am Halfwayhouse verwöhnen keine andereren als die bekannten Gourmetköche Gerhard Schwaiger und Stefan Brunner die Spieler mit Köstlichkeiten. Frühstück und Welcome-Pack Bevor die Spieler auf die Runde gehen, konnten sie sich auf der Terrasse des Clubrestaurants Campino bei einem Frühstücks-Büfett stärken. Vorab gab es am Eingang für jeden Teilnehmer ein Welcome-Package vom mallorquinischen Feinkosthandel "Fet a Sóller". Gaumenschmaus am Halfway Am Halfwayhouse wartet ein echter Gaumenschmaus auf die Teilnehmer. Dort wird wie im vergangenen Jahr ein kleines Feinschmecker-Menü von Sternekoch Gerhard Schwaiger und seinem Team aus dem Restaurant Xino's serviert. An den Töpfen steht Chef Stefan Brunner. Neben Erfrischungsgetränken werden zum Essen auch ausgesuchte Weine der Bodega Macià Batle serviert. Für lockere Stimmung sorgt am Halfway-House Dj Jerome Schneider von der Firma Music Sound Concept. Die folgenden Löcher laufen danach wie geschmiert. Als Augenschmaus stellt der Vertriebshändler Autos Proa Group exklusive Fahrzeuge der Marke Hyundai auf den Platz. Ähnliche Nachrichten In diesem Luxushotel auf Mallorca kommt der FC St. Pauli unter Mehr ähnliche Nachrichten Nach dem Turnier ist vor der Gala Das Abendprogramm beginnt um 19 Uhr auf der Restaurantterrasse des Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, das direkt neben dem Golfclub liegt. Je nach Startzeit der einzelnen Flights haben die Teilnehmer Zeit, sich für die Gala frisch zu machen und in Schale zu werfen. Wer möchte, kann dafür natürlich auch die Umkleideräume und Gäste-Duschen im Clubhaus nutzen. Kunst und Cava zum Cocktail-Empfang Um 19 Uhr findet, wie bereits erwähnt, der Cocktail-Empfang auf der Terrasse des Hotels Steigenberger statt. Neben Sekt und Fingerfood erwartet die Teilnehmer auch eine Ausstellung des bekannten deutschen Pop-Art-Künstlers Dennis Klapschus. Büfett mit Live-Musik Gegen 20.30 Uhr beginnt dann die eigentliche Aprés-Gala mit einem mit zahlreichen Leckereien gespickten Büfett aus dem Hause Steigenberger. Zwischen Vorspeise und Dessert unterhält die Live-Band von Mr. JM Jürgen Modrow die Gäste mit internationalen Rock-Klassikern. Siegerehrung mit Glaskunst-Trophäen Nach dem Hauptgang bittet Golf-de-Andratx-Chef Dirk Dünkler um ungeteilte Aufmerksamkeit. Er gibt die Sieger in den jeweiligen Wettbewerbskategorien teil. Sie alle erhalten eine von der Glaskunst-Bläserei LaFiore gestaltete Trophäe. Tombola mit zahlreichen Preisen Wer bei der Siegerehrung leer ausgegangen ist, braucht nicht zu verzagen, denn er kann auch bei den anschließenden Tombolas abräumen. Zu gewinnen gibt es viele hochwertige Preise wie eine Jahresmitgliedschaft im Mallorca Country Club, Designer-Tischkunst der Firma Dreikant, ein Wochenende im Hotel Steigenberger, eine Schinkenkeule der Delikatessen-Handlung Cerdo Negro, ein Essen in Schwaigers Restaurant Xino's in Palma, und, und, und. Zusätzlich werden Tombola-Lose zugunsten der Stiftung "Amics de la infància" verkauft, hier winken wertvoller Schmuck der Firma Ancrage und eine Luxustasche von Braccialini als Preise.