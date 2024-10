Im Herbst scheint sich Mallorca in einen schillernden Schauplatz für Autofans zu verwandeln. Nach der zu Ende gegangenen Car Show "Icons Mallorca" Anfang des Monats geht nun die Mallorca Car Week vom 16. bis 20. Oktober 2024 in die achte Runde und hat neben heißem Blech auch einen ordentlichen Schuss Kunst im Gepäck. Wo das Ganze passiert? Im schicken Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar und auf dem Golfplatz von Andratx, wo sonst. Und dieses Jahr gibt’s noch ein Extra-Highlight: das Kunstprojekt "Art on Wheels Mallorca™". Hier wird die Frage geklärt, ob Autos wirklich Kunst sind – Spoiler: Sie sind es.

Los geht’s am 16. und 17. Oktober mit verschiedenen Ausfahrten für die 50 Teilnehmer in Klassikern. Am Freitag, den 18. Oktober, findet um 17 Uhr in Palmas zeitgenössischem Museum Es Baluard eine echte Neuheit im Programm statt. Ehrenpräsident Álvaro Middelmann höchstpersönlich wird das Projekt "Art on Wheels™" vorstellen, bei dem Autos nicht einfach nur Autos sind, sondern echte Kunstwerke. Mit dabei sind auch Marga Prohens, Präsidentin der Balearen, und Jaime Martínez, Bürgermeister von Palma – also Prominenz pur. Und zur Feier des Tages gibt’s für alle Teilnehmer eine exklusive Museumsführung, damit man auch kulturell ein bisschen was fürs Geld bekommt.

Ein weiteres Highlight des diesjährigen Programms ist am Samstag der für die Öffentlichkeit zugängliche internationale Concours d’Elegance. Von 10 bis 16 Uhr werden auf dem preisgekrönten Golfplatz von Andratx legendäre Automobilklassiker wie der Bentley Surbico von 1927, der Porsche Speedster von 1957 und der Alfa Romeo Montreal von 1975 ausgestellt. Zeitgleich präsentieren lokale Kunstgalerien, darunter die Gerhardt Braun Gallery und die Galeria Frank Krüger, Skulpturen und Kunstwerke auf dem Grün.

Und weil das alles natürlich auch ein bisschen Tiefgang braucht, gibt es ab 11 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema "Quo Vadis – Investitionen in Autos, Kunst und Uhren". Wer schon immer mal wissen wollte, ob der Oldtimer in der Garage wirklich eine bessere Investition ist als die Aktien von Tesla, ist hier richtig. Internationale Experten vom Auktionshaus Bonhams und der Kunstversicherung Hiscox diskutieren die Zukunft von Autos als Anlageobjekte. Und wenn das noch nicht genug ist, gibt es ab 12 Uhr Interviews mit Prominenten der Autowelt, darunter Seine Königliche Hoheit Prinz Leopold von Bayern.

Den Teilnehmern stehen drei Streckenlängen zur Auswahl. Für die meisten Fahrer ist der Weg das eigentliche Ziel. Und überhaupt anzukommen. (Foto: Veranstalter)

Natürlich kommt auch der gute Zweck nicht zu kurz: Der gesamte Erlös aus den Eintrittskarten – läppische 10 Euro – geht an die Wohltätigkeitsorganisation Mallorca Sense Fam, die sich für Bedürftige auf der Insel einsetzt. Kinder unter 16 Jahren kommen sogar kostenlos rein.

Und jetzt noch ein kleiner Blick in die Zukunft: Die Mallorca Car Week 2025 verspricht noch mehr Glanz und Glamour. Das Kunstprojekt "Art on Wheels™" bleibt ein zentrales Element, und als Teil der Veranstaltung wird die Ausstellung The Art of Bugatti präsentiert. Hier dreht sich alles um die Bugatti-Familie, die nicht nur legendäre Autos, sondern auch Möbel und Skulpturen geschaffen hat. Wer also schon immer wissen wollte, wie viel Kunst in einem Bugatti steckt, sollte sich das nicht entgehen lassen.

Für die Fahrer geht es auf unterschiedlichen Routen über die Insel. Das Tramuntana-Gebirge und die Nordküste Mallorca sind Hauptbestandteile der Tour.

2025 gibt’s dann auch ein "Rollendes Museum": In Zusammenarbeit mit den Oldtimerclubs der Insel werden die schönsten Schlitten der Automobilgeschichte durch Palma fahren. Und das Beste? Sie können als Beifahrer in einem dieser Oldtimer mit durch die Altstadt cruisen. Also, Mallorca Car Week 2024 – ein Event für alle, die Benzin im Blut und ein Auge für Kunst haben. Hier trifft Chrom auf Kreativität, und PS-starke Klassiker rollen kunstvoll über die Insel.

Weitere Info unter

www.mallorcacarweek.com