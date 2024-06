Die Rede ist von den Goodbye-Deutschland-Auswanderern Phyllis und Freund Recke. Das Paar eröffnete 2014 eine Tattoo-Fashion-Bar an der Playa de Palma und scheiterte kläglich. Doch das Geschäft lief nicht. Monatelang hielten sie sich gerade so über Wasser. Nach nur einer Saison kam das Ende. Erst für den Laden und kurze Zeit später kam auch die Krise in der Beziehung. Und trotzdem geht die 35-jährige Phyllis jetzt noch einmal das Risiko ein. Doch was, wenn auch bei dieser Auswanderung die Liebe und die junge Familie zerbricht?

Die Folge der Doku "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" wird am Sonntag, 9. Juni, um 0.20 Uhr auf RTL Living gezeigt.