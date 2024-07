Der Strand von Porto Cristo im Osten von Mallorca ist einer der wenigen, der ein gewisses urban-uriges Flair in der Umgebung bietet. Wer dort seine Beine und seine Nase hin zur Sonne ausstreckt, kann nach einigen Stunden einfach in Badelatschen über die Promenade gehen und sich den luxus erlauben, aus mehreren nicht hochpreisigen und herrlich spanischen Paella- bzw. Gambas-Restaurants auszuwählen.

Auch eine Sangría lässt sich dort mit Blick auf das neue Anwesen von Tennis-Superstar Rafael Nadal bestens genießen. Wer es kolonial will, kann im Hotel THB Felip auf der Terrasse sitzen, seinen Aperol Spritz trinken und sich fast wie ein Adeliger auf Reisen fühlen.

Parkplätze gibt es in den Straßen des authentischen Fischerdorfes mit seinem malerischen Hafen, wenn man vormittags anreist, zur Genüge. Allerdings werden an den meisten Stellen Gebühren verlangt. Wer mit Porto Cristo vertraut ist, findet dort aber auch kostenlose Abstellmöglichkeiten.

Der Wellengang am Strand des Ortes ist in der Regel ruhig, es ist möglich, problemlos zu schwimmen. Die Playa endet auf einer Seite an einem Weg, der zu einem interessanten Steilküstenabschnitt mit Winkeln für romantische Momente führt.