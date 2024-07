Bei einer Polizeikontrolle an der Playa de Palma auf Mallorca konnten am vergangenen Wochenende zwei Mitglieder einer professionellen Diebesbande verhaftet werden. Die Beamten stellten bei den Kriminellen unter anderem gestohlenen Wertgegenständen sechs Mobiltelefone, Gürteltaschen mit Bargeld und Kleidungsstücke sicher.

Eine Einheit der Nationalpolizei hielt am vergangenen Samstag bei einer Verkehrskontrolle verschiedene Fahrzeuge an. In einem der Pkw erkannten die Beamten einen bereits für kriminelle Machenschaften bekannten Mann und begannen daraufhin, die weiteren Insassen und das Auto genauer zu durchsuchen. Dabei konnten sie besagte Beute sicherstellen. Aufgrund dieser Beweise wurden zwei Verdächtige als mutmaßliche Täter mehrerer Diebstahlsdelikte festgenommen.

Bei der den Festgenommenen handelt es sich um zwei Rumänen im Alter von 56 und 24 Jahren. Im Fahrzeug befand sich zudem spezielles Werkzeug, mit dem die Alarmanlagen von Bekleidungsgeschäften ausgeschaltet werden können.

Den Polizeibeamten gelang es, mehrere der bestohlenen Opfer ausfindig zu machen und ihnen ihre Handys zurückzugeben. Besonders glücklich war ein Reisender, der seine Bauchtasche mit Ausweisen und mehreren hundert Euro Bargeld zurückbekam. Die Ermittlungen laufen noch, um die Besitzer der übrigen sichergestellten Mobiltelefone und Taschen zu finden.

Die Guardia Civil warnt häufig vor organisierte Banden von Kriminellen, die sich auf Taschendiebstahl spezialisiert haben. Gerade in Touristengebieten sollten die Reisenden ein besonderes Augenmerk auf ihre Wertsachen legen und keine großen Mengen Bargeld bei sich tragen.