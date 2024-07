Nicht weit entfernt von der Playa de Palma und El Arenal auf Mallorca, liegt in Son Verí Nou etwas versteckt die Cala Blava. Das Kleinod zwischen den Klippen kann zwar mit keinerlei Infrastruktur punkten, bietet dafür aber kristallklares Wasser und das in den unterschiedlichsten Blautönen. Wer typische Mallorquiner und Spanier begegnen möchte, bekommt hier authentische Einblicke.

Der Küstenabschnitt, den die Einheimischen "Cala Mosques" nennen, ist bei den Einwohnern besonders beliebt und gut besucht. Der rund 30 Meter lange und 50 Meter breite Strand hat nur wenig Sand, aber viele Steine. Vorsicht ist beim flach abfallenden Abstieg ins Meer geboten, da der Boden mit zahlreichen kleinen und großen Felsen übersät ist. Das Wasser ist zwischen den Felsplateaus eher ruhig. Schnorchler kommen ganz auf ihre Kosten. Das wertvolle Nass ist so klar, dass so mancher Fisch beobachtet werden kann. Wer weiter herausschwimmt, muss jedoch mit höherem Wellengang und mit Booten rechnen, die vor der Bucht ankern.

Die Cala Blava wird von vielen Einheimischen besucht.

Es handelt sich um einen unbewachten Strand, der weder über Strandkiosk, Schirme, Liegen noch WCs verfügt. Im Sommer wird der Playa des Öfteren, aber nicht komplett vom Seegras befreit. Einige Besucher machen es sich gerne auf den Felsen und vor den kleinen Höhlen gemütlich und genießen mit der Familie und vollgepackten Picknickkörben den Tag.

Viele Besucher genießen den Meerblick von den Felsen.

Wer mit dem Auto fährt, verlässt von Palma kommend die Autobahn Richtung Santanyí. Die Ausfahrt 13 nehmen und dann einige Kilometer geradeaus fahren, bis es kurz vor einem Kreisel rechts abgeht in Richtung Carrer de Recalde, Cala Blava und Playa. Die Straße endet als Sackgasse oberhalb des Strandes. Parkplätze gibt es einige in der anliegenden Straße, oder aber innerhalb der Urbanisation vom Eroski Markt kommend. Unten an der Promenade und in weniger Entfernung zur Cala ist bisweilen ein Plätzchen zu finden.

Die Cala Blava gehört zur Gemeinde Llucmajor und ist wunderbar von El Arenal aus mit dem Fahrrad zu erreichen. Einfach hinter dem Club Nautico s’Arenal die Steigung hinauffahren und dann immer geradeaus der Meerespromenade folgen. Belohnt wird man unterwegs mit tollen Meerblicken.

Einzig mühselig ist der Abstieg zur Playa. Von dem Carrer de Recalde ausgehend, führt eine große und lange Treppe mit Holz und Steinfliesen bis hinunter an den Strand. Die Steige zwischen den Felsen ist mit Pinien und Sträuchern bewachsen. Der Gang ist sehr holperig und uneben, sodass die Besucher am besten beraten sind, wenn sie auf den Weg achten und die schöne Landschaft erst genießen, wenn sie angekommen sind.