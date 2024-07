Im Oktober wird neben der Kathedrale von Palma de Mallorca ein Luxus-Hotel eröffnen. Neben der exklusiven Lage wird die neue Unterkunft durch Vorzüge wie frei stehende Badewannen, eine Master-Suite mit Meerblick sowie einen Kinosaal hervorstechen. Daneben wird es eine Bibliothek, eine Sonnenterrasse, ein beheiztes Hallenbad sowie einen Fitnessraum geben.

Das "Miramar" genannte Haus wird von der Marke Vestige Collection betrieben werden. Diese spezialisiert sich in der Erhaltung, Wiederherstellung und Sanierung besonderer Immobilien unter Bewahrung des historisch-kulturellen und des architektonischen Erbes. Dazu setzt Vestige Collection traditionelle Bausysteme ein, verwendet lokale Materialien und arbeitet mit regionalen Kunsthandwerkern zusammen. Viele Objekte der Marke gelten als Kulturerbe.

Das "Miramar" befindet sich in einem Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, das einst Joan Antoni Artigues gehörte. Artigues war ein Adjutant von König Karl III. Das Herrenhaus wurde restauriert und wird über acht Schlafzimmer verfügen, die sich auf zwei Etagen verteilen. Insgesamt bietet das Haus Platz für 18 Personen.

Bereits am 16. August wird das Four Seasons Resort Mallorca am Kap Formentor wiedereröffnet. in den vergangenen Jahren war das Gebäude abgerissen und später wieder aufgebaut und erweitert worden. Zu den Prioritäten bei der Renovierung des Four Seasons Resort Mallorca gehörten die Verbesserung der Ästhetik, der Energieeffizienz, der Wärme- und Schalldämmung und die Wiederherstellung der ursprünglichen Fassade, während gleichzeitig die neue Raumaufteilung angepasst wurde. Das ursprüngliche Four Seasons was 1929 eröffnet worden.

Für alle, die auch Mal Luxus-Luft schnuppern wollen: In einigen Hotels in Palma ist der Zugang zum Frühstücksbuffet auch für externe Gäste möglich: Im Restaurant des Fünf-Sterne-Hotel Hospes Maricel & Spa, im Hotel Nixe Palace, im Hotel Es Príncep, im GPRO Valparaíso Palace and Spa Hotel und im Boutique-Hotel Cappuccino. Wie man sich dort korrekt verhält, verrät dieser Artikel.