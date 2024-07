Mallorca, die größte der Baleareninseln, ist ein wahres Paradies für Strandliebhaber. Mit ihrer atemberaubenden Küstenlinie, kristallklarem Wasser und feinem Sand bietet sie unzählige Traumstrände für jeden Geschmack. Heute begeben wir uns auf Entdeckungsreise zu den drei längsten Stränden der Insel und stellen euch diese einzigartigen Küstenabschnitte mit ihren Besonderheiten vor:

1. Playa de Muro und Playa de Alcúdia (zusammen fast 12 Kilometer): Diese beiden Strände, die nahtlos ineinander übergehen, bilden den längsten zusammenhängenden Sandstrand Mallorcas. Feiner, heller Sand, türkisfarbenes Wasser und eine sanfte Brise laden zum Entspannen, Sonnenbaden und Schwimmen ein. Die flachen Wassertiefen und die vielfältigen Wassersportmöglichkeiten machen diesen Strandabschnitt besonders beliebt bei Familien mit Kindern.

Egal ob bei Port d'Alcúdia oder am südlichen Ende des Strandes: Buden, Restaurants und Chiringuitos laden um Essen und Verweilen an. Besonders beliebt sind die Lokale nahe der Feriensiedlung des Casetes de Capellans, wo man Paella und Sangria mit den Füßen im Sand genießen kann.

2. Playa de Palma (4,6 km): Lebhaftes Strandvergnügen an der Südküste der Insel! Die Playa de Palma – der "Lieblingsstrand der Deutschen" vor den Toren der Inselhauptdtadt Palma – erstreckt sich von El Arenal bis nach Can Pastilla und bietet neben feinem Sand und türkisfarbenem Wasser ein breites Angebot an Restaurants, Bars, Wassersportmöglichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten. Wen ein bisschen Party und ein para Hotelklötze im Hintergrund nicht stören, derist hier gut aufgehoben.

Die Playa de Palma vor den Toren der Inselhauptstadt.

Direkt hinter der Plata liegen auch die bei vielen Party-Urlaubern beliebten Locations Megapark und Bierkönig. Sowohl die Schinken- als auch die Bierstraße sind Fußläufig zu erreichen. Entscheidender Vorteil für Kurzurlauber: Die Playa de Palma liegt nur wenige Minuten vom Flughafen entfernt.

3. Es Trenc (3,5 km): Ganz im Süden Mallorcas gelegen, begeistert dieser Naturstrand mit seinem weißen Sand, kristallklarem Wasser und einem unvergleichlichen karibischen Flair. Ein Teil des Strandes ist naturbelassen, während andere Abschnitte mit Strandbars und Liegestühlen ausgestattet sind. Der Strand gehört zu einem Naturschutzgebiet und liegt an einer Dünenlandschaft, kritisch ist im Sommer vor allem die Parksituation.

Blick auf den Es-Trenc-Strand im Sommer.

Welcher Strand ist euer Favorit?

Die Wahl des schönsten Strandes ist natürlich individuell und hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Ob ihr Ruhe und Natur sucht, euch nach Wassersport und Action sehnt oder mit der Familie einen entspannten Strandtag verbringen möchtet, Mallorca bietet für jeden Geschmack den perfekten Strand. Tipp: Plant eure Reise gut und informiert euch vorab über die Auslastung der Strände, besonders in der Hauptsaison!