Ein deutscher Familienvater hat sich bei MM gemeldet. Er berichtete über Misskommunikation und eine harte Nacht im Flughafen von Palma. Grund dafür war die 17-stündige Verspätung eines Condor-Fluges von Mallorca nach Frankfurt am Main. Die vierköpfige Familie wollte mit dem Flug nach einer neuntägigen Kreuzfahrt übers Mittelmeer nach Deutschland zurückkehren.

"Der planmäßige Abflug unseres Fluges war auf 19.05 Uhr gesetzt", schrieb Tobias Schumacher aus der Südpfalz. Dabei handelte es sich um den vergangenen Donnerstagabend. Zu diesem Zeitpunkt herrschte noch Warnstufe Orange in meteorologischer Hinsicht wegen des Sturmtiefs auf Mallorca. Am Mittag vor dem Abflug wurden Schumacher und Familie informiert, dass sich die Verbindung um zweieinhalb Stunden auf 21.30 Uhr verzögern würde.

Das Flugzeug aus Deutschland nach Palma, das die Familie auf seinem Rückflug nach Frankfurt wieder nach Hause bringen sollte, habe am Donnerstagabend wetterbedingt erst verspätet starten können, so Schumacher in einer E-Mail. "Es kam erst gegen 21 Uhr in Palma an. Aufgrund des Nachtflugverbots in Frankfurt war dann ein Rückflug nicht mehr möglich", fügte der MM-Leser hinzu.

In der Folge wurde der Flug der Familie von Palma nach Frankfurt im Stundentakt verlegt. Um zwei Uhr nachts kam dann die Information der Fluggesellschaft Condor, dass die angesetzte Reise nicht mehr stattfinden werde. "Das Schlimme war, dass keiner wusste, wie es weitergehen würde. Niemand hatte eine Ahnung", berichtete der deutsche Urlauber. Die Fluglinie habe mitgeteilt, dass die Familie sich an den Reiseveranstalter der Kreuzfahrt wenden solle, so Schumacher.

Die Nacht haben die vier Deutschen im Flughafen von Palma verbracht. "Es war extrem heiß, weil die Klimaanlage nicht funktionierte", sagte der MM-Leser. Bis Mitternacht hielt sich die Familie im VIP-Bereich auf, bevor sie sich auf Bänken niederließ. Davor hatte Schumacher bei dem Schiff angerufen, mit dem die Südpfälzer durch das Mittelmeer gekreuzt waren, um dort einen Schlafplatz zu finden. Dieses wartete noch im Hafen von Palma.

Letztendlich startete die Verbindung von Schumacher & Co. am Freitagmittag gegen 12 Uhr aus Palma nach Frankfurt. Um 14 Uhr landete der Flieger in Deutschland. "Die Turbulenzen waren noch ein bisschen zu spüren beim Abflug", sagte Tobias Schumacher in Bezug auf das Unwetter auf Mallorca in den vergangenen Tagen. Nach 15 Stunden Wartezeit plus zwei Stunden in der Luft bemerkte der Deutsche: "Wir werden auf jeden Fall probieren, unsere Ansprüche geltend zu machen!"