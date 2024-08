Eine britische Familie hat rund 4500 Euro in einen vermeintlichen Luxusurlaub auf Mallorca investiert und ist extrem enttäuscht worden. Wie die Londoner Zeitung "The Independent" berichtete, traf die Familie in ihrer Ferienunterkunft im weißen Urlaubsdorado Cala d'Or auf katastrophale Zustände.

Der Familienvater Mark F. berichtete laut dem Blatt: "Die Zimmer sahen nicht aus wie die Fotos online. Man würde dort nicht einmal einen Hund unterbringen." Sie fanden schmutzige Zimmer mit freiliegenden Kabeln und defekten Schränken vor. Auch das Hotelrestaurant sei dreckig gewesen, weshalb die Familie zusätzlich rund 700 Euro für Mahlzeit außerhalb des Hotels ausgab. Daraufhin kontaktierte die Familie das Hotel und ihren Reiseveranstalter. EasyJet bot eine Teilrückerstattung von 200 Pfund (235 Euro) an, was die Familie akzeptierte, obwohl sie weiter kämpfen möchte. "Es war eine schreckliche Erfahrung." EasyJet erklärte auf Nachfrage gegenüber dem Medium: "Wir bedauern die Situation und arbeiten eng mit dem Hotel zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden zufrieden sind." Die Discount-Fluggesellschaft bietet nicht nur Flüge an, sondern auch Pauschalpakete mit Verpflegung und Hotel. EasyJet verbindet Mallorca auch mit deutschen Airports wie unter anderem Berlin-Brandenburg.