Branchenkenner trauen den Balearen um Mallorca vielversprechende Zahlen für die touristische Nachfrage zum Ende der Saison hin zu. Die Buchungsplattform TravelgateX sowie das Beratungsunternehmen Mabrian glauben in dieser Hinsicht an einen leichten Anstieg der Buchungen für September und Oktober im Vergleich zu den gleichen Monaten in 2023. "Die Wachstumsprognosen für die Balearen sind mit rund zwei Prozent positiv", so TravelgateX.

TravelgateX und Mabrian weisen darauf hin, dass Last-Minute-Buchungen im zurückliegenden Jahr sehr wichtig gewesen seien und es zu erwarten sei, dass dieser Umstand auch auf diese Saison zutreffen wird. Diese Prognose wird sowohl von den Hoteliers als auch vom Arbeitgeberverband der touristischen Vermietung, Habtur, bestätigt. Das Statistische Institut der Balearen (IBESTAT) gab an, dass in 2023 zwischen September und Oktober 4,1 Millionen Ankünfte verzeichnet worden seien. Das macht ein Viertel der Ankünfte des gesamten Jahres aus. "Der September ist für den Tourismus in Palma seit vielen Jahren fast besser als der August", sagt der Präsident der Hotelvereinigung von Palma (ASHPAMA), Javier Vich. Er erklärt, dass die Entspannung der Temperaturen und die Veränderung des Kundenprofils es wahrscheinlicher machen, dass Besucher den Strand durch städtische Aufenthalte ersetzen. Die Nachfrage verschiebt sich zunehmend in die letzten Monate der Saison. Der Präsident des Verbandes der Reisebüros (AVIBA), Pedro Fiol, erwartet für den Oktober eine "sehr hohe Auslastung". Im zurückliegenden Jahr verlängerte sich die Saison wegen guten Wetters bis Mitte November. Fiol erkennt zwei Besuchertypen: "Diejenigen, die weiterhin in der Hochsaison kommen und sich die höheren Preise leisten können, und diejenigen, die ihren Balearen-Urlaub auf Monate mit niedrigeren Preisen verlegen." Laut Fiol wachsen andere Märkte mit höherer Kaufkraft als die wichtigsten für die Inseln wie Deutschland, Großbritannien oder Spanien. "Diese Ankunftszahlen stellen einen absoluten Rekord dar", so der Funktionär. Bei Erfüllung der aktuellen Entwicklung wird 2024 als das Jahr mit den meisten Ankünften auf den Balearen in der Geschichte enden.