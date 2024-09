Ab Mai des kommenden Jahres wird es erstmals möglich sein, von Mallorca und Ibiza direkt zur Isle of Man sowie zu den britischen Kanalinseln Jersey und Guernsey zu fliegen. Der Reiseanbieter FlyDirect und die Airline BA City Flyer erweitern ihr Angebot um diese begehrten Direktverbindungen, die bis Ende September verfügbar sein werden. Buchungen für Flüge, Pauschalreisen und Urlaube sind über die C. I. Travel Group, den führenden Reiseanbieter der Kanalinseln, möglich.

Beliebte Reiseziele mit besonderem Charme

Nicht nur britische Urlauber zieht es regelmäßig auf die drei Inseln. Die Isle of Man, die in der Irischen See zwischen Großbritannien und Irland liegt, ist vor allem für ihre atemberaubenden Landschaften bekannt. Die Insel bietet neben unberührter Natur auch das berühmte Motorradrennen "Isle of Man TT", das als ältestes und eines der gefährlichsten Straßenrennen der Welt gilt. Jedes Jahr zieht dieses Event zahlreiche Motorsportbegeisterte aus aller Welt an.

Jersey und Guernsey, die beiden größten der insgesamt sieben Kanalinseln, liegen im südwestlichen Teil des Ärmelkanals. Sie gehören zwar nicht zum Vereinigten Königreich, stehen jedoch als Kronbesitz unter direkter Verwaltung der britischen Krone. Die Inseln zeichnen sich durch steile Küsten, wunderschöne Strände und malerische Städtchen aus und bieten eine Mischung aus natürlicher Schönheit und kulturellen Erlebnissen.

Zielgruppen und Attraktionen

Die Kanalinseln erfreuen sich großer Beliebtheit bei Reisenden aus Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich. Besonders Jersey ist für sein lebhaftes Nachtleben und seine vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten bekannt. Guernsey hingegen bietet mit seiner ruhigen, ländlichen Atmosphäre und den zahlreichen kulturellen Angeboten ein Paradies für Kunst- und Kulturliebhaber.

Die neuen Direktflüge bieten somit eine attraktive Möglichkeit, diese besonderen Reiseziele schnell und bequem zu erreichen – ideal für alle, die ihren Urlaub auf den idyllischen Inseln verbringen möchten.