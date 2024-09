In einem Hotel in Alcúdia ist am Freitag gegen 8 Uhr ein Mann aus dem dritten Stockwerk in die Tiefe gestürzt. Er versuchte wahrscheinlich, über einen Nachbarbalkon in sein Zimmer im zweiten Stock zu gelangen. Schwerverletzt und in kritischem Zustand brachte ihn ein Rettungsteam ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca. Zu Herkunft, Alter, Motiv und Überlebenschancen konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in einer Unterkunft in der Nähe des Hafens. Davon berichtete des Nachrichtenportals cronicabalear.es. Nach dem Sturz riefen die Hotelangestellten sofort den Notdienst. Krankenwagen und Polizei seien schnell am Unfallort erschienen. Zunächst versuchten die Sanitäter, das Opfer zu stabilisieren, bevor sie ihn die Klinik brachten.

Was genau die Touristen bewegt, von Balkon zu Balkon zu steigen, ist unklar. Größtenteils handelt es sich um stark alkoholisierte junge Menschen. Nicht selten versuchen diese auch, von ihrem Zimmer aus in den Pool zu springen. In den vergangenen Jahren ist vor allem bei britischen und deutschen Reisenden ein regelrechter Trend des Balconing entstanden. Fast in jeder Hauptsaison nehmen auf Mallorca die Fälle von Balconing zu. Vor allem in den Partyhochburgen der Insel, an der Playa de Palma als auch in Magaluf, verletzten sich Urlauber dabei oder verlieren gar ihr Leben.

Erst Anfang September war ein deutscher junger Mann in Arenal beim Versuch vom Hoteldach in sein Zimmer zu klettern, abgestürzt. Er hatte zuvor viel Alkohol getrunken. Bei dem Unfall schlug er sich mehrere Zähne aus und kam als Notfall ins Hospital. Im Mai verstarb ein Deutscher an dem Tag seiner Ankunft, als er versuchte halbnackt und betrunken in sein Hotelzimmer im vierten Stock zu gelangen. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät.