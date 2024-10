Mit den sinkenden Temperaturen auf Mallorca kommen auch wieder mehr Fahrradtouristen auf die Insel. Der Höhepunkt der Saison für diese Art von Besuchern befindet sich im Frühjahr bis Anfang Juni. Nun, nach dem Sommer, kehren die Gäste auf zwei Rädern vermehrt auf die Insel zurück. Die International Masters Cycling Week vom kommenden Dienstag bis Sonntag markiert dabei die Spitze dieser Entwicklung.

Insgesamt geht der Trend dieser Sparte weiter nach oben. Seit Wochen sind mehr Fahrräder als üblich auf den Straßen Mallorcas zu sehen, vor allem in den traditionellen Gebieten, die diesen Markt beherbergen. Dazu gehören die Playa de Palma und der Norden der Insel mit Port d'Alcúdia, Playa de Muro und Can Picafort als "Heimat" dieser Besucher. Das ergänzende Angebot rund um den Radtourismus besteht zum Beispiel aus Werkstätten oder Fahrrad- und Ausrüstungsverleihen.

Im zweiten Teil der Saison haben sich die Geschäfte mit der Hotellerie verbunden, die ihrerseits die Fahrradbetriebe ermutigt, weiterzumachen. Im Oktober werden 80 Prozent der Hotels auf der Insel geöffnet sein, wobei die Zahlen in den traditionellen Nebensaisonmonaten wie November oder Dezember im Vergleich zur Vergangenheit sogar noch besser ausfallen. Dann zieht das milde Klima Radsportler aus ganz Europa und sogar Profiteams an, die ihre Vorsaison auf Mallorca absolvieren. Es wird prognostiziert, dass etwa ein Viertel der Hotelunterkünfte (zwischen 23 und 24 Prozent) im November und Dezember in Betrieb sein werden.

Die Ausweitung der Hoteleröffnungen über die traditionellen Monate hinaus ist eine Reaktion auf die Neupositionierung Mallorcas als Sporttourismusziel. Sportveranstaltungen wie die erwähnte Meisterwoche dienen als Anziehungspunkt und erhöhen die Attraktivität der Insel als weltweites Epizentrum dieses Segments. In einigen Fällen hat das zu einer Umstellung der Hotelanlagen geführt, um sich an die Bedürfnisse dieser Kunden anzupassen und auch eigene Gewohnheiten zu ändern, um ein spezielleres Produkt anzubieten.

Der Radtourismus weist den Weg zu anderen Produkten wie Wandern oder Bergsteigen, die in den Wintermonaten einen Marktanteil haben. In Orten wie Sóller und anderen Gemeinden in der Serra de Tramuntana ist dieses Besucherprofil installiert. Im Falle des erstgenannten Dorfes führt diese Ausrichtung dazu, dass Sóller der Ort ist, in der die Hotellerie am spätesten schließt und am schnellsten wieder öffnet.