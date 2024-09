Anstatt sich in den nächsten Mallorca-Flieger zu setzen, haben diese drei deutschen Frauen ein sportliches Ziel: Mit ihren E-Bikes wollen sie 971 Kilometer vom Schwarzwald bis in den Bierkönig am Ballermann fahren. Brigitte, Gerlinde und Heidi sind allesamt Ü50 und kommen aus dem Dorf Lausheim, das zwischen Freiburg und Konstanz liegt. Von ihren Plänen haben sie vorab der Badischen Zeitung erzählt, der Artikel ist am 23. August erschienen.

In dem Interview geben die drei unternehmungslustigen Frauen zu, "keine ausgewiesenen Sportskanonen" zu sein. Auch hätten sie sich auf ihre Mallorca-Tour nicht speziell vorbereitet oder trainiert. "Nein, wir fahren wie immer Rad, wenn es sich eben anbietet", zeigen sie sich tiefenentspannt. Und wie sieht der Plan aus, wenn es zu Pannen kommen sollte, gibt es vielleicht sogar ein Begleitfahrzeug oder Gepäcktransport? "Nein, das gibt es keines. Wir nehmen nur so viel mit, wie in unsere Satteltaschen passt. Unsere E-Bikes waren beim Kundendienst. Alle drei sind technisch auf einem guten Stand und mit unplattbaren Reifen ausgestattet. Es sollte keine Panne geben", sind alle drei zuversichtlich, hoffen, dass keiner der Akkus aufgibt.

Gerlinde Wenzel, Brigitte Kenne-Mogel und Heidi Berger radeln in diesen T-Shirts vom Schwarzwald bis an den Ballermann. Foto: Martha Weishaar

Am Mittwoch, 4. September, sind die drei Ladies zu ihrer Radtour aufgebrochen. Es geht in die französische Hafenstadt Sète, von dort aus wollen sie mit der Fähre nach Alcúdia übersetzen. Die jeweiligen Tagesetappen liegen zwischen 40 und 90 Kilometer. Dabei soll es aber entspannt zugehen, verrät Gerlinde Wenzel gegenüber der Badischen Zeitung: "Wir möchten unterwegs ja auch etwas sehen und nicht stur durch radeln."

Wie kommt man auf so eine ausgefallene Idee? "Wir entdeckten einen Post der Dorfrocker auf Facebook, in dem sie mitteilten, dass sie mit dem Fahrrad zu ihrem Auftritt beim Bierkönig nach Malle fahren. Da sagten wir uns: Was die können, können wir auch", erzählt Brigitte Kenne-Mogel.

Ein Bekannter, der mit dem Fahrrad schon mal nach Lyon in Frankreich gefahren war, erteilte Ratschläge wie man am besten bis dorthin gelangt, den Rest der Strecke suchten sich die Frauen mithilfe der einer weit verbreiteten Fahrrad-App selbst aus. Heidi Berger organisierte die Übernachtungen, legte damit also die jeweiligen Tagesetappen fest. "Jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter. Eine Kollegin von mir zündet im Dom immer eine Kerze an, wenn sie weiß, dass ich unterwegs bin. Jetzt hat sie versprochen, drei Kerzen anzuzünden", freut sich Brigitte.

Wichtigstes Vorhaben auf Mallorca ist die Rad-Etappe nach El Arenal zum Partytempel Bierkönig, runde 50 Kilometer. Gerade mal drei Tage Erholung gönnen sich die Frauen auf Mallorca, ehe sie mit der Fähre zurück nach Toulon fahren. Dort holt Heidi Bergers Mann das Radtrio wieder ab. Mit dem Auto geht es zurück in die Heimat in den Schwarzwald.