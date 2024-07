Die Freude vieler Urlauber, sich an den schönen Stränden von Palma de Mallorca zu sonnen und in die kühlenden Fluten des Meeres zu springen, ist ungebrochen. Besonders bequem: Den Tag auf einer Strandliege unterm Sonnenschirm zu verbringen. MM führt hier die Kosten an den fünf Stadtstränden Playa de Palma, Cala Major, Cala Estància, Ciutad Jardí und Can Pere Antoni auf, damit Sie Ihren Strandtag besser planen können. An der Playa de Palma und Cala Major sind gegen Aufpreis sogar VIP-Liegen mit Polster sowie größere und schickere Schirme buchbar. Der Überblick.

Playa de Palma

Die Playa de Palma ist der "Lieblingsstrand der Deutschen". Wer dort einen bequemen Tag auf dem Sand verbringen möchte, muss für eine Liege 6 Euro bezahlen. Ein Schirm kostet ebenfalls 6 Euro. Das Gesamtpaket aus zwei Liegen und einem Schirm schlägt also mit 18 Euro zu Buche. Vermietet werden die Utensilien fast an jedem der sogenannten Balnearios. Und: Es gibt sogar VIP-Liegen. Diese kosten pro Person 18 Euro und pro Schirm 18 Euro. Wer eine weichere Auflage und einen größeren und schickeren Schirm möchte, muss eben etwas tiefer in die Tasche greifen. Zwei Liegen mit einem Schirm kosten demnach 54 Euro.

Die Playa de Palma gehört zu den beliebtesten Stränden Mallorcas.

Cala Major

Die Cala Major ist durch ihre Nähe zu Palmas Zentrum ein auch bei Einwohnern beliebter urbaner Strand mit weißem Sand. Reichlich Gastronomie und Chiringuitos locken mit Erfrischungsgetränken oder Speisen. Die Mietpreise für das Strandmobiliar sind im Vergleich zu anderen Stränden in Palma etwas teurer. Eine Liege kostet 8,10 Euro, ein Schirm 9,10 Euro. Das Gesamtpaket (zwei Liegen und ein Schirm) schlägt mit 25,30 Euro zu Buche. Wie an der Playa de Palma steht Luxusmöbel zur Verfügung. Zwei Liegen mit Auflage und einen größeren, schickeren Schirm werden nur im Gesamtpaket für 70 Euro angeboten.

Playa de Cala Estància

Die Playa an der Cala Estància liegt neben dem Touristengebiet Can Pastilla in Palma, inmitten von Hotels und Wohngebäuden. Das klare Wasser und der feine weiße Sand machen den Strand bei Einheimischen und Urlaubern zugleich beliebt. Die Preise entsprechen denen an der Playa de Palma: Eine Liege 6 Euro, ein Schirm 6 Euro. Das Gesamtpaket mit zwei Liegen und einem Sonnenschirm kostet 18 Euro.

Der Strand an der Cala Estància in Palma ist in der Regel gut besucht.

Playa Ciutad Jardí

Die Playa Ciutad Jardí in Palmas Gartenstadt ist 450 Meter lang und lädt mit der angrenzenden Promenade zum Flanieren ein. Das sanft abfallende Wasser macht die Playa zu einem beliebten Spot für Familien. Der Blick auf die Hauptstadt Palma und nur wenige Hochhäuser im Hintergrund machen den besonderen Charme dieser Playa aus. Strandmöbel gibt es auch zu mieten. Eine Liege kostet 6 Euro, ein Schirm 7 Euro. Für das Gesamtpaket mit zwei Liegen und einem Schirm werden 19 Euro fällig.

An der Playa Ciutad Jardí in Palma de Mallorca herrscht noch nicht viel Betrieb.

Playa de Can Pere Antoni

Die Playa Can Pere Antoni liegt am Paseo Marítimo in Palma und ist dementsprechend leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Der Strand mit goldenem Sand und kristallklaren Wasser bietet besonders bei Sonnenuntergang schöne Blickwinkel. Wer gerne Beachvolleyball spielt, findet dort zahlreiche Möglichkeiten. Eine Liege kostet 6 Euro pro Tag, ein Schirm 7 Euro. Das Gesamtpaket (zwei Liegen und ein Schirm) schlägt mit 19 Euro zu Buche. Wer Luxusmöbel möchte, kann sich am am Assaona Beach Club eine Liege für 40 Euro mieten.

Die Playa Can Pere Antoni liegt an der Avenida Gabriel Roca in Palma.

Palmas Strände befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum. Nach einem heißen Tag voller Shopping und Sightseeing laden die Playas zur Entspannung und Abkühlung ein. MM wünscht viel Vergnügen und eine angenehme Zeit.