Während halb Mallorca noch schläft, geht an der Playa de Palma schon der Handtuch-Krieg los – und das in einer nochmal verschärften Version. Neuerdings "reservieren" Ballermann-Urlauber nicht nur an Hotelpools ihre Liegen im Morgengrauen – jetzt geht es sogar am Strand weiter. Mit Handtüchern, die schon frühmorgens in die Sonnenschirme gehängt werden, sichern sich Touristen am Lieblingsstrand der Deutschen die besten Plätze direkt am Meer.

Entsprechende Fotos vom Inselradio Mallorca liegen der MM-Redaktion vor, sie sind am vergangenen Wochenende auf Höhe des Balneario 10 an der Playa de Palma aufgenommen worden. Es ist deutlich zu sehen, dass schon am frühen Morgen etwas mehr als ein Dutzend Sonnenschirme "okkupiert" worden sind. Nahezu an jedem Schirm hängen Handtücher, viele von ihnen sind aus nahegelegenen Hotels.

Erst die Hotelpools, jetzt auch die Sonnenschirme an der Playa de Palma: Mit Handtüchern werden sie schon frühmorgens in Beschlag genommen. Foto: Inselradio Mallorca

An der Uhrzeit lässt sich erraten: Wahrscheinlich "reservieren" sich die Urlauber die Strandplätze und gehen dann erst einmal in aller Ruhe frühstücken. Für den Service der Leih-Liegen und -Schirme an diesem Strandabschnitt ist das Rathaus von Palma de Mallorca zuständig. Eine externe Betreiberfirma unterhält den Service, der täglich zwischen 10 und 19 Uhr kostenpflichtig ist. In der Regel sind die Mitarbeiter ab 8.30 Uhr vor Ort, schließen die Liegen auf und verteilen sie. Abends werden sie gestapelt und verriegelt.

Ein deutscher Resident, der seit Jahren an der Playa de Palma lebt, empört sich gegenüber MM: "Das sieht man nicht nur am Ballermann 10. Das findet man sogar an der gesamten Playa!" Auch bei Instagram ärgern sich viele Mallorca-Liebhaber über den neuen Trend. In den Kommentaren unter dem Inselradio-Beitrag liest sich: "Ich würde diese Handtücher ins Meer schmeißen!", oder auch: "Ich schäme mich für so was. Sollten alle eingesammelt werden und in einer Abholstation abgeholt werden können."

"Eine absolute Unsitte", meint die deutsche Knigge-Expertin Birte Steinkamp auf MM-Anfrage. Liegen am Strand oder Pool sollten nur in Beschlag genommen werden, "wenn ich mich jetzt dort hinlegen will", erklärt sie. "Auch wenn man einmal eine halbe Stunde weg ist, um sich Getränke zu holen oder schwimmen zu gehen, ist das kein Problem."

Aber sich Liegen schon frühmorgens mit einem Handtuch zu auf diesem Weg zu sichern, "ist absolut rücksichtslos und geht gar nicht", so die Knigge-Trainerin. Im Mallorca-Urlaub sorge dieses Verhalten nur für Stress, sagt die Verhaltensexpertin im Interview. "Wenn niemand schon morgens Liegen mit Handtüchern blockieren würde, bekäme auch jeder eine Liege. Denn wir wollen doch alle das gleiche: einen entspannten Urlaub."