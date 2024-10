Mallorca – das Urlaubsparadies im Mittelmeer – steht am Rande des Kollapses. "Tourist Go Home!" schallte diesen Sommer durch die Straßen, und das für viele aus gutem Grund. Denn Mallorca, wie viele europäische Urlaubsziele, kämpft mit einer unaufhaltsamen Touristenflut: Overtourism.

In einer neuen Doku begleitet ORF-Redakteurin Lisa Gadenstätter die Inselbewohner und zeigt hautnah, wie der Massentourismus Mallorca verändert hat. Auf den Straßen von Palma steigen die Mieten, Einheimische werden aus ihren Wohnungen verdrängt, und in den Naturschutzgebieten kämpfen Menschen um das letzte Stück unberührte Natur. Tausende gingen diesen Sommer auf Mallorca und in vielen anderen Städten Europas auf die Straße, um zu protestieren.

Wie konnte es soweit kommen? Lisa Gadenstätter nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise an die Hotspots der Insel, trifft Einheimische, die verzweifelt nach Lösungen suchen, und spricht mit Experten über die Schattenseiten des Tourismus-Booms.

Gedreht wurde in der MM-Redaktion

Zu sehen sind in der Doku, die teilweise in den Räumlichkeiten der MM-Redaktion entstand, auch Patrick Czelinski, stellvertretender MM-Chefredakteur, der die Entwicklungen auf der Insel aus journalistischer Sicht beleuchtet, sowie Promi-Makler Marcel Remus, der Einblicke in die Immobilienwelt der Insel gibt und die Auswirkungen des Booms auf den Wohnungsmarkt erklärt.

ORF-Redakteurin Lisa Gadenstätter mit Patrick Czelinski vom "Mallorca Magazin". Foto: ORF

Neben Mallorca beleuchtet die Sendung auch die Situation in Venedig und Salzburg – Orte, die ebenfalls unter dem Ansturm der Besucher leiden. Lisa trifft auf engagierte Menschen, die den Kampf gegen den Overtourism aufgenommen haben: In Venedig gibt die Journalistin Petra Reski Einblicke hinter die Kulissen der Touristenschwärme, während in Salzburg Mode-Boutiquen-Besitzerin Tanja Eibl mit kreativen Protesten Aufmerksamkeit erregt.

Zu sehen ist die Doku am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ORF und vorab bereits in der ORF-Mediathek.