Die Deutschen mögen es gar nicht, wenn sie an einem Flughafen wie etwa auf Mallorca lange am Check-in-Schalter warten müssen. Das ist eines der Ergebnisse einer vom Nachrichtenportal T-Online initiierten Umfrage unter Passagieren.

2255 Personen nahmen daran teil, 32,4 Prozent der Befragten gaben an, dass das Anstehen und die Hektik an den Schaltern für sie der größte Stressfaktor sei. Vor den Schaltern am Flughafen von Mallorca bilden sich bekanntlich während der Hauptreisezeit besonders lange Schlangen.

Auch Flugverspätungen belasten viele Reisende erheblich. 21,3 Prozent der Teilnehmer fühlen sich durch unpünktliche Flüge gestresst. Verspätungen können nicht nur den Zeitplan durcheinanderbringen, sondern auch weitere Verbindungen gefährden und zu langen Wartezeiten führen. Knapp dahinter folgt das weitere ständige Anstehen, etwa am Sicherheitscheck oder beim Boarding, das für 21 Prozent der Umfrageteilnehmenden eine große Belastung darstellt.

Auch die Überfüllung der Flughäfen empfinden Reisende als Stressfaktor. 10,7 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich von der Menge der Menschen und der Hektik am Terminal überfordert fühlen.

Überraschend wenige Reisende, nämlich nur 10,8 Prozent, stört hingegen die Wartezeit auf den Zug zum Flughafen – auch wenn die Anreise für einige sicherlich eine Herausforderung darstellt. Die Entfernung des Flughafens zur Innenstadt ist für 3,7 Prozent der Umfrageteilnehmer eine Quelle von Stress.