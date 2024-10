Auf seiner Jungfernfahrt hat der neueste Superluxus-Kreuzfahrt-Oceanliner, die erst Ende August in Monaco präsentierte "Ilma", den Hafen von Palma de Mallorca angesteuert. Es handelt sich um das hypermoderne Flaggschiff des amerikanischen Luxuskonzerns "Ritz Carlton Yacht Collection" mit insgesamt 448 Betten.

Das vor allem mit US-Amerikanern genutzte Schiff wurde auf der Werft "Chantiers d'Atlantique" in der französischen Stadt St. Nazaire konstruiert. Die "Ilma" ist 241 Meter lang und 46.750 Bruttoregistertonnen schwer. Es handelt sich um ein umweltfreundlich mit Flüssiggas angetriebenes Schiff.

Der Oceanliner verfügt über einen Beachclub am Heck. Sämtliche solventen Fahrgäste bewohnen große Suiten mit Privatterrassen, die 95 Quadratmeter groß sind. In fünf Restaurants bewirten mehrere mit Michelinsternen ausgestattete Köche die Passagiere. In den Bars werden zudem Spzialcocktails gemixt. Ein Infinity-Pool rundet das Luxuserlebnis ab.

Kreuzfahrten der "Ilma" sollen nicht nur im Mittelmeer stattfinden, sondern auch in der Karibik und Nordeuropa. Das Luxus-Schiff verfügt zudem über eine Weinbodega und ein weiträumiges Fitness-Studio.