Die großen Mallorca Closing Events haben am vergangenen Donnerstag begonnen. Bis einschließlich Sonntag, 27. Oktober, feiern viele Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz das Saison-Ende an der Partymeile Playa de Palma und lassen es sich das letzte Mal in diesem Jahr unter Palmen so richtig gut gehen. MM war abends vor Ort und hat mit den Urlaubern gesprochen.

Der 31-jährige Daniel aus Würzburg ist bereits zum fünften Mal auf der Insel. Dieses Jahr hat er seinen besten Freund Johannes (28) überredet, ihn zum Saison-Ende zu begleiten. "Das geht doch nicht – der Junge war noch nie auf Mallorca!", sagt Daniel fassungslos und zeigt auf seinen Freund. "Ich bin jetzt aber auch sehr gespannt, Daniel hat mich neugierig gemacht, also bin ich mitgeflogen. Wir sind gerade angekommen und fliegen am Montag wieder zurück", sagt Johannes und lächelt. "Ich freue mich auf die Show von Peter Wackel, er ist der Beste!", betont Daniel und die beiden Kumpels prosten sich mit den gefüllten Plastikbechern zu.

Daniel hat Johannes überredet, mit ihm von Würzburg nach Mallorca zu fliegen.

Die nächsten beiden Partygänger haben keine Wege gescheut, um beim Closing dabei zu sein. Die 39-jährige Stefanie aus Österreich lernte Florian (36) aus Nordrhein-Westfalen in einer Mallorca-Gruppe bei Facebook kennen. "Wir waren uns beim Texten gleich sympathisch und haben uns blind verabredet", sagt Florian, der am Flughafen fünf Stunden auf seine unbekannte Feierfreundin aus Wien wartete. Ich war bisher noch nie auf Mallorca gewesen und wollte nicht alle sein", sagt Daniel.

"Ich fliege fast jeden Monat auf die Insel", sagt hingegen Stefanie. "Ich hatte ursprünglich mit einer Freundin gebucht, aber die ist nun abgesprungen. Weil ich nicht auf den Hotelkosten sitzen bleiben wollte, habe ich in der Gruppe gezielt nach jemandem gesucht, mit dem ich das Doppelzimmer teilen kann", erklärt sie. Denn am Saison-Ende sei die Reise kein Schnäppchen.

"Deswegen haben wir uns hier getroffen", sagt sie. Florian sieht seine Zimmergenossin etwas verträumt an und es wirkt so, als ob er sich nicht einfach mit jeder Person verabredet hätte. "Man weiß nie, was passiert", so Florian geheimnisvoll und lächelnd. Die beiden Kurzurlauber bleiben lediglich drei Tage an der Playa und wollen durchfeiern.

Marlen und Jana aus Österreich feiern mit fünf weiteren Freundinnen den Saison-Abschluss.

Marlen (21) und Jana (20) aus Österreich sind mit fünf weiteren Freundinnen am vergangenen Dienstag angereist. Da der Rückflug am Wochenende zu teurer war, haben sich die Mädels entschlossen, nur bis Freitag zu bleiben und lediglich einen Teil des Closings mitzufeiern. "Es ist so schön hier!", schwärmt Jana und piepst etwas heiser.

"Heute an unserem letzten Abend fahren wir eine Stunde mit einem Party-Bus durch die Gegend. Mit einem All-you-can-drink-Angebot und einem Besuch des Megaparks, das wird toll", freut sich Marlen. "Wenn wir zurück nach Österreich fliegen, werden wir den tollsten und spaßigsten Urlaub hinter uns haben", sagt Jana und strahlt happy.

David und Marie sind eigentlich nur für das Closing aus dem Saarland auf die Insel geflogen. Nun möchten sie dennoch mehr Orte auf Mallorca kennenlernen.

Extra für das Closing sind David (35) und Ehefrau Marie (36) für ein verlängertes Wochenende aus dem Saarland angereist. "Wir sind mit Freunden hier und wollen uns alles anschauen", sagt Marie. "Ursprünglich sind wir nur für die Party am Ballermann auf die Insel geflogen. Morgen fahren wir aber doch noch in das Dorf Fornalutx", so David. Dafür hat sich das Paar einen Roller gemietet. Sie haben kurzerhand beschlossen, auf Mallorca in der kurzen Zeit so viel wie möglich sehen.

Die 33-jährige Nathalie ist mit ihrer 36-jährigen Freundin Lisa aus Heilbronn zum Saison-Ende und zum Sonnetanken gekommen. "Wir werden natürlich feiern", sagt Nathalie. "Und sonst liegen wir am Strand", betont Lisa, die bei den frischen Wassertemperaturen von derzeit 22 Grad unerschrocken im Meer baden war. "Wir freuen uns auf sechs Tage Strand, Sonne, Party und Relaxen."