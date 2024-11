Gerade blickt Mallorca auf eine erfolgreiche Sommersaison zurück. Die Aussichten für die kommenden Wintermonate scheinen ihr in keinster Weise nachzustehen. Das spanische Institut für Tourismus, Turespaña, sieht sogar einen historischen Anstieg der Besucherzahlen bei deutschen Balearen-Touristen voraus. Bis zu sieben Prozent mehr Reisende sollen in der Nebensaison ankommen. Angesichts dieser Tendenzen verwundert es also nicht, dass gerade zum Beginn der ruhigeren Tage die Luxusmarke Airtours des Reiseveranstalters Tui ihre erste Travel Boutique im Nobelhafen von Andratx eröffnete.

Dabei handele es sich um ein ganz neues Konzept, das mit dem altbekannten Reisebüro nicht mehr viel zu tun hat, erklärte Travel Boutique Inhaber Deniz Berk gegenüber dem Mallorca Magazin. „Es gibt keinen Counter mehr, die Kunden können an einem großen Holztisch Platz nehmen und dann beim Berater ihre Wünsche äußern. Die Klienten können sich dann ganz individuell ihre Reise zusammenstellen lassen, von der Buchung vom Mietwagen bis zum Luxushotel”, sagte Berk. Ähnliche Nachrichten Iberostar-Patriarch Fluxà: Das denkt der Tourismusguru über die Zukunft der Branche Mehr ähnliche Nachrichten Er will seine Kunden mit Exklusivität, gehobenem Ambiente und erstklassigem Service abholen: „Unsere Besucher haben das Gefühl, eher eine Galerie als ein Reisebüro zu betreten”, erklärte der Mallorca-Freund bei der Eröffnungsfeier. Es gebe sogar einen nicht einsehbaren Hintereingang, um die Privatsphäre von Besuchern aus dem Luxussegment zu wahren, so Berk mit einem Augenzwinkern. Die Bürgermeisterin von Andratx, Estefanía Gonzalvo, stieß bei der Eröffnung ins gleiche Horn. Sie begrüßte die Initiative, ein neues Konzept in dem vor allem bei Deutschen beliebten Ferienort zu verwirklichen: „Wir sind stolz, mit ausländischen Firmen zu kooperieren. Schließlich leben wir hier wie eine Familie zusammen und können so die Zukunft des Ortes gemeinsam aktiv gestalten.” Steffen Boehnke, Direktor von Airtours, unterstrich den Mut Berks, das Investment bei der ersten Travel Boutique auf den Balearen zu tätigen: „Die Eröffnung auf Mallorca ist ein weiterer Schritt, unseren Kunden maßgeschneiderte Luxusreisen in einer inspirierenden Umgebung zu bieten. Wir bringen unsere exklusiven Reiseprodukte direkt an die Orte, die die Menschen für ihr Ambiente und ihren Charme lieben”, so Boehnke. Dennoch habe die Exklusivität Grenzen: „Bei uns sind alle willkommen, egal ob nur ein Mietwagen oder ein Flug gebucht werden soll. Jeder wird bedient, nicht nur Kunden aus dem Luxussegment”, betonte Berk. Und: Die Wahl von Port d’Andratx sei bewusst getroffen: „Dieser Ort ist das perfekte Zusammenspiel aus mediterranem Flair und gehobenem Lebensstil.”