Angesichts der starken Nachfrage will die US-Fluggesellschaft United Airlines ihre Verbindungen mit Mallorca erhöhen. Ab Mai und bis Ende September 2025 sollen vier statt drei Jets pro Woche In New York-Newark nach palma abheben, teilte das Unternehmen mit. Im Jahr 2026 wolle man sogar im Winter Flüge nach Mallorca anbieten.

Die Direktflüge zwischen den USA und Mallorca waren bereits von der sozialistisch geführten Vorgängerregierung des aktuellen konservativen "Govern" arrangiert worden. Ziel ist, wohlhabende US-Amerikaner auf die Insel zu bringen, um ein Gegengewicht zu Tausenden Exzesstouristen zu schaffen, die Sommer für Sommer nach Mallorca kommen. Mallorcas Marketingstrategen haben die nachweislich ausgabefreundigen US-Amerikaner längst als Ziel künftiger Werbekampagnen ausgemacht. Das kaufkräftige Klientel von der anderen Seite des Atlantiks soll dabei helfen, mittelfristig einen Qualitätstourismus auf der Insel zu etablieren und die Besucherströme aus traditionellen Herkunftsländern in überschaubarere Bahnen zu leiten. United Airlines ist eine US-amerikanische Linienfluggesellschaft mit Sitz in Chicago, deren Unternehmensgeschichte in das Jahr 1926 zurückreicht. Neben der eigenen Passagiersparte ist United Airlines Muttergesellschaft von United Express, der Frachtabteilung United Cargo sowie der United Technical Operations für Flugzeugwartung und zudem Gründungsmitglied der Star Alliance. Im Jahr 2019 beschäftigte United mehr als 95.000 Mitarbeiter, darunter über 12.700 Piloten und 25.000 Flugbegleiter.