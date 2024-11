Am Dienstag (25.11.) verstarb Gabriel Escarrer Juliá, Gründer von Meliá Hotels International und eine Schlüsselfigur in der Geschichte des globalen Tourismus. Sein Lebenswerk prägte nicht nur die Hotelbranche, sondern auch das Bild von Mallorca als Reiseziel.

1956, im Alter von 21 Jahren, legte Escarrer mit dem 60-Zimmer-Hotel Altair in Palma den Grundstein für sein Imperium. Mit strategischem Geschick, Weitsicht und einem Gespür für den Wandel der Branche baute er Meliá zu einem der größten Hotelunternehmen der Welt aus. Heute betreibt die Gruppe über 380 Hotels in mehr als 40 Ländern, mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2022. Die Hotels decken von Luxusresorts bis hin zu Business-Hotels eine breite Palette ab und beschäftigen weltweit rund 45.000 Menschen.

Ein Meilenstein war 1984 die Übernahme der renommierten Hotelketten Hotasa und Meliá. Diese Akquisition stärkte nicht nur die Marktposition der Gruppe in Europa, sondern ebnete den Weg für eine erfolgreiche Internationalisierung. In den 1990er-Jahren erschloss Meliá neue Märkte in der Karibik und Südostasien, während städtische Hotels das Portfolio ergänzten. Die Eröffnung eines Hotels auf Bali war ein Symbol für die globale Reichweite des Unternehmens.

Sein Führungsstil war geprägt von einer klaren Vision: die Bedürfnisse unterschiedlichster Gäste zu verstehen und darauf zugeschnittene Angebote zu schaffen. Dieses Prinzip führte zur Entwicklung eines diversifizierten Markenportfolios, das für die Stärke der Gruppe verantwortlich ist. Nachhaltigkeit wurde ein weiteres Markenzeichen. So wurde Meliá 2019 und 2020 von Standard & Poor’s als weltweit nachhaltigste Hotelkette ausgezeichnet.

Im Jahr 2016 zog sich Escarrer aus dem operativen Geschäft zurück und übergab die Leitung an seinen Sohn Gabriel Escarrer Jaume, der seither als CEO fungiert. Er blieb jedoch als Ehrenvorsitzender aktiv und begleitete strategische Entscheidungen bis zu seinem Rückzug im Juni 2023. Seine Memoiren „My Life“, veröffentlicht 2021, dokumentieren eine Karriere voller Innovationen und Herausforderungen.

Sein Engagement wurde international anerkannt: Auszeichnungen wie „Tourism Personality of the Century“ und die Aufnahme in die „Hall of Fame“ der britischen Reisebranche unterstreichen seinen Status als Ikone der Tourismusindustrie. Doch nicht nur diese Ehrungen, sondern auch sein Einfluss auf Generationen von Hoteliers und die Modernisierung der Branche bleiben als Vermächtnis bestehen.

Mit dem Tod von Gabriel Escarrer Juliá verliert die Welt einen Unternehmer, der die Hotellerie neu definierte und Mallorca als Reiseziel in die Moderne führte. Seine Werte und Visionen leben in den Hotels und den Menschen weiter, die Teil seines Lebenswerks sind.