Wer demnächst günstig nach Mallorca kommen will, kann auf ein Rabattangebot der Discount-Airline Ryanair zurückgreifen. Wie der Konzern mitteilte, werden die besonders billigen Flüge am Donnerstag um 10 Uhr vormittags freigegeben. 235 Ziele werden den Angaben zufolge berücksichtigt, die Aktion dauert bis Freitag Mitternacht, dem sogenannten Black Friday.

Ryanair fliegt von Mallorca aus auch im Winter Flughäfen in Deutschland wie Köln-Bonn, Memmingen, Düsseldorf-Weeze, Bremen, Berlin-Brandenburg und Nürnberg an. Man kommt auch nach Wien, Brüssel, Charleroi (Belgien), Paris-Beauvais, Eindhoven in Holland und Luxemburg.

Ryanair ist eine Tochtergesellschaft der irischen Ryanair Holdings PLC und war nach Passagierzahlen mit 152 Millionen Reisenden im Jahr 2019 die größte Fluggesellschaft Europas. Das Unternehmen ist Mitglied im ISEQ Overall Index an der Börse Dublin. Die Flotte umfasst über 400 Jets vom Typ Boeing 737.

Im kommenden Sommer werden einige Standorte in Deutschland wie Dortmund und Dresden aufgegeben. An anderen Airports wie Hamburg werden die Verbindungen auch nach Mallorca radikal zusammengestrichen. Grund dafür sind aus der sicht der Fluggesellschaft zu hohe Abgaben in der Bundesrepublik.