Die älteste aktive Druckerei auf Mallorca, die Nueva Balear in Palma, war kürzlich die passende Umgebung für einen Abend voller Nostalgie, Eleganz und positiver Botschaften über die Insel. Zwischen jahrzehnte-, wenn nicht jahrhundertealten Druckmaschinen, inmitten von zahlreichen historischen Reiseplakaten, präsentierte der Fremdenverkehrsverband Fomento del Turismo de Mallorca weitere Schätze: drei neue Motive aus seiner Mallorca-Vintage-Kollektion. Damit will die Organisation das reiche ökologische, kulturelle und touristische Erbe der Insel hervorheben. In der Sammlung sind 21 Motive vereint und sie geht auf das Archiv von Fomento zurück. Der Verband hatte seinen Fundus der Firma Stick No Bills freigegeben. Das Unternehmen ist Experte für moderne Grafiken im Vintage-Stil und entdeckte im Bestand des Fremdenverkehrsverbands Preziosen wie alte Plakate für Tourismuswerbung.

Die jüngst vorgestellten Exemplare basieren auf Bildern aus den 1930er und 1950er Jahren. Sie zeigen ikonische Orte wie Cala Deià und Sa Foradada und wurden seinerzeit vom österreichischen Maler Erwin Hubert angefertigt. Es handelt sich um überarbeitete Versionen von Originalaquarellen. Diese Werke wurden in den 1940er Jahren vom Fomento erworben und unter anderen auf Postern und Postkarten in ganz Europa vertrieben. Das dritte Motiv ist eine Landkarte von Mallorca, die damals an Inselbesucher verteilt wurde. Die Arbeit wurde erstmals in einer Werbebroschüre veröffentlicht.

"Wir vom Fomento sind der Gründerin von Stick No Bills, Meg Gage Williams, und ihrem verstorbenen Ehemann und Geschäftspartner, Philip James Baber, sehr dankbar, dass sie diese wunderbare Kollektion ermöglicht haben", betonte der Fomento-Präsident Eduardo Gamero. "Dank ihnen konnten wir unseren Originalbildern der ersten Tourismuskampagnen, die die Geschichte des Fremdenverkehrs auf unserer Insel erzählen, neues Leben einhauchen. Es waren Babers außergewöhnliche künstlerische Fähigkeiten, seine Leidenschaft und seine Vision, die dieser großartigen Sammlung mit unseren Originalbildern Gestalt verliehen haben."

Der Geschäftsführer der Nueva Balear beim Drucken an einer der alten Maschinen.

Stick No Bills betreibt gemeinsam mit der Druckerei Nueva Balear in deren Räumlichkeiten in einer Seitenstraße der Avenida Alexandre Rosselló in Palma die Global Poster Art Gallery. Dort werden ganztägig bei freiem Eintritt großformatige Werke aus dem goldenen Zeitalter der Reise- und Werbebranche des 20. Jahrhunderts gezeigt. Besucher erwartet eine Hommage an das Erbe dieses Wirtschaftszweigs sowie an den stilistischen Ausdruck ihrer Vielfalt im Bereich Grafikdesign und Typografie.

Die bezaubernden Arbeiten des Künstlers Erwin Huber zeigen idyllische Naturlandschaften – insbesondere jene zwei, die die als "Costa Nord" bekannte Küstenlinie im Nordwesten der Insel darstellen. Es heißt, dass die Gemälde, die Hubert in den 1930er Jahren schuf, dazu beitrugen, das Bild Mallorcas in der Nachkriegswelt als paradiesische Insel des Friedens und der Stille zu verbreiten. Die farbenfrohe, geradezu naive Illustration der Landkarte stammt aus der Feder des Künstlers Hilario. Mit einer mallorquinischen Meerjungfrau, die den Kompass im Vordergrund hält, ist die Arbeit eine charmante Reproduktion des ältesten Werbematerials des Fomento del Turismo.

Für den Verband hat die Reproduktion der Plakate einen doppelten Zweck: Einerseits ist ihr Verkauf durch die Galerie in der Druckerei eine neue Einnahmequelle für die bald 120-jährige private gemeinnützige Einrichtung. Andererseits ist die Verbreitung der alten Insel-Bilder in der ganzen Welt eine Möglichkeit, verantwortungsbewussten, respektvollen Qualitätstourismus auf globaler Ebene zu fördern, für den sich der Fomento zum Beispiel über sein internationales Pressezentrum einsetzt. In den vier Jahren seit dem Beginn der Online-Vermarktung der Plakate wurden knapp 54.000 Stück in fast 20 Länder verkauft. Die wichtigsten Märkte sind Großbritannien, Deutschland und die USA, aber das Image von Mallorca wurde auch in Länder wie Saudi-Arabien, Neuseeland, Kanada und die Elfenbeinküste vermittelt.