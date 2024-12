Die Hotelkette Blau Hotels, die zur mallorquinischen Roxa-Gruppe gehört, hat den Cala Mandía Park in der Küstengegend Punta Reina bei Porto Cristo (Manacor) auf Mallorca erworben. Das Hotel wird nach einer umfangreichen Renovierung als 4-Sterne-Haus mit 113 Zimmern betrieben. Die Wahl des Hotels fiel auf die Immobilie aufgrund des Erfolgs und des guten Rufs des nahegelegenen Hotels Blau Punta Reina, das sich bereits an dem Standort befindet.

Der Präsident der Roxa-Gruppe, Jordi Rosselló, erläuterte in einer Pressemitteilung, dass der Kauf aufgrund der „exklusiven geografischen Lage“ der Halbinsel Punta Reina erfolgte, die mit ihren drei bekannten Buchten – Cala Romántica, Cala Mandía und Cala Anguila – sowie einer gut erhaltenen natürlichen Umgebung und der ruhigen Atmosphäre besticht. Laut Rosselló wolle Blau Hotels weiterhin in qualitativ hochwertige Betriebe investieren, die den Charakter Mallorcas widerspiegeln und den Gästen eine authentische Erfahrung bieten.

Mit dem Cala Mandía Park erweitert Blau Hotels sein Portfolio auf Mallorca auf insgesamt drei Häuser. Neben dem neuen Erwerb umfasst die Kette auch das Blau Punta Reina sowie das Blau Colonia de Sant Jordi, beide ebenfalls mit vier Sternen. Auch außerhalb Mallorcas wächst das Unternehmen weiter und besitzt zwei Hotels in Asturien: das Hotel Las Caldas by Blau Hotels und das Gran Hotel Las Caldas by Blau Hotels, beide in privilegierter Lage mit Blick auf die Berge und Natur.