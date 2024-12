Die Weihnachtsstimmung hat Mallorca erobert. Und obwohl es viele Ecken der Insel gibt, die genug Charisma haben, um die Hauptrolle in einem Disney-Film zu spielen, gibt es ein Dorf, das wie von der Leinwand abgelöst zu sein scheint. Capdepera könnte der ideale Schauplatz für eine Neuverfilmung von "Luca" zu sein, mit seinen herrlichen Stränden; oder von "Rapunzel", mit seiner Burg für die gleichnamige Märchenfigur. Und wenn die Produktionsfirma nach Spanien blickt, wären die Balearen sicherlich die perfekte Kulisse für viele ihrer Filme.

Capdepera bietet dank seiner reichen Geschichte und mittelalterlichen Architektur eine Reise durch die Zeit. Obwohl der Ort weniger bekannt ist, ist er ein verstecktes Juwel: kristallklare Strände in der Nähe, eine Burg und ein mittelalterliches historisches Zentrum, begleitet von einer schmackhaften Gastronomie. Der Name leitet sich vom lateinischen caput petrae ab, was so viel bedeutet wie "Kopf aus Stein". Die Gemeinde wurde im Jahr 1300 als befestigtes Dorf gegründet, wobei die Burg von Capdepera bis heute die Hauptattraktion des Ortes ist.

Toller Ausblick über die Küste

Die Altstadt wird von dieser Zitadelle dominiert, der Festung aus dem 14. Jahrhundert, die zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Burgen der Insel gehört und den perfekten Rückzugsort für eine Prinzessin darstellen könnte. Sie ist von einer Steinmauer umgeben und verfügt über eine Reihe von Türmen, von denen aus die Küste überwacht wurde. Die Burg ist in ein Prunkstück an Museum verwandelt worden, das auch über einen einstigen Wirtschaftszweig des Dorfes informiert: die Korbflechterei. Früher gab es in Capdepera kaum ein Haus, in dem nicht Palmwedel zu Gefäßen, Taschen oder Strohhüten verarbeitet wurden.

Das korbflechtende Handwerk hat in Capdepera eine lange Tradition.

Die Altstadt besteht aus einem Labyrinth steiler, enger Gassen, die von Steinhäusern mit schmiedeeisernen Balkonen und Blumenkübeln gesäumt sind. Alles in allem ein Bild, das einem Disney-Film würdig ist. Darüber hinaus schmückt sich die Stadt jedes Jahr im Mai und veranstaltet ihren traditionellen Mittelaltermarkt, der ganz im Zeichen dieser Epoche steht. Tänzer, Kunsthandwerker und andere Akteure verwandeln die mallorquinische Gemeinde in eine märchenhafte Kulisse.

Außerdem befindet sich nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt der Far de Capdepera. Dieser aktive Leuchtturm aus dem Jahr 1861 ist der östlichste Punkt von Mallorca. Von hier aus kann man sogar die Nachbarinsel Menorca sehen und es ist der ideale Ort, um die Ruhe des Meeres und der Landschaft zu genießen. Für Naturliebhaber gibt es in Capdepera den Parc Natural de Llevant, ein geschütztes Naturgebiet voller einheimischer Flora und Fauna.