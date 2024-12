Zahlreiche deutschsprachige Touristen verbringen den dritten Advent auf Mallorca. MM hat sich in Palma umgeschaut und die Urlauber gefragt, wieso sie gerade dieser Tage auf dem Archipel unterwegs sind und wie ihre Pläne für das Wochenende aussehen. Eines ist klar: Welch weihnachtliches Ambiente gerade die Inselmetropole trotz der strahlenden Sonne bietet, ist längst kein Geheimnis mehr.

In der Nähe der Bar Bosc schlendert Susann mit ihrem Hund Elli durch die Innenstadt. Die Berlinerin lebt mit ihrer Familie seit einem halben Jahr in Artà. "Ich bin einfach nur froh, endlich raus aus der Großstadt und in die Natur gekommen zu sein", erzählt Susann. Sie sei von den entspannten Menschen begeistert. Nun habe sie endlich genügend Platz für ihre weiße und flauschige Hundedame Elli. Ob ihr hier die Weihnachtsstimmung fehlt? "Auf keinen Fall! So eine schöne Beleuchtung und Atmosphäre haben wir in Berlin nicht! Da kann die Weihnachtsdekoration auf dem Ku’damm nicht mithalten", sagt sie überzeugt. "Wir haben so eine Freude hier. Ein reiner Genuss. Die Farben, das Licht, das Meer … unbeschreiblich", schwärmt sie. Wie soll die lachende Sonne hier auch das Gemüt trüben können?

Susann aus Artà schlendert mit Hundedame Elli durch Palma und genießt die weihnachtliche Atmosphäre.

Anja und Michael kommen ebenso aus Berlin. Von Freitag bis Sonntag geht es auf Immobiliensuche, denn Michael möchte sich gerne eine Wohnung kaufen. "Gerade habe ich noch gesagt, dass es auf Mallorca zu jeder Jahreszeit schön ist." - Ob Anja mit Michael auf die Insel zieht? "Ich muss leider noch in Deutschland arbeiten. Das hat der Herr schon hinter sich", sagt sie und lacht. Nach einigen Besichtigungen in Palma werden sie einen Freund in Santanyí besuchen. Dieser möchte den beiden seine Finca zeigen. Es müsse ja nicht unbedingt eine Wohnung in Santa Catalina sein. Eine Finca in Santanyí sei vielleicht auch nicht schlecht. Aber zunächst wird in der Inselmetropole die Weihnachtsstimmung ausgekostet.

Den Berlinern Anja und Michael gefällt es so gut auf der Insel, dass sie eine Wohnung kaufen möchten. Mallorca sei einfach zu jeder Jahreszeit schön.

Aus der Schweiz sind Beatrice und Jörg von Freitag bis Sonntag angereist. In einer Kunstausstellung im Casa del Arte hat Beatrice die Gelegenheit, einige ihrer Werke auszustellen, die noch bis Mitte der kommenden Woche läuft. "Ich war schon einmal beruflich auf Mallorca", sagt Jörg, "das hat mir sehr gut gefallen." Beatrice sei hingegen zum ersten Mal auf der Insel. Vielleicht kommen die beiden auch einmal im Sommer nach Mallorca. Das Ehepaar genießt dieses Wochenende die Weihnachtsbeleuchtung, das Wetter, die Stimmung und das gute Essen in allen Zügen.

Die Schweizer Jörg und Beatrice besuchen eine Kunstausstellung im Casa del Arte in Palma.

Lenny (l.) und Moritz (r.) aus Düsseldorf genießen das Meer und die Sonne. Moritz verbringt mit seiner Familie regelmäßig die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel auf Mallorca.

Lenny und Moritz aus Düsseldorf sind beide am Freitag angereist. Lenny studiert in Madrid Betriebswirtschaft und hat sich dieses Wochenende mit Moritz in Palma verabredet. Denn Moritz bleibt mit seiner Familie ganze drei Wochen auf Mallorca. "Wir haben eine Wohnung in El Molinar und verbringen seit drei Jahren nicht nur die Weihnachtszeit, sondern den ganzen Jahreswechsel hier". Konkrete Adventspläne haben die beiden nicht. "Dieses Wochenende wird nur gechillt. Wir schlafen aus, gehen gemütlich einen Kaffee trinken, genießen das Meer und die Sonne", sagt Lenny und grinst zufrieden. Moritz ist mehrmals im Jahr auf der Insel. Natürlich sei er regelmäßig im Sommer hier und manchmal ganz spontan, wenn das Wetter in Düsseldorf nicht so schön sei.

In den kleinen Gässchen der Altstadt bestaunen gerade zwei Baden-Württembergerinnen das große Angebot der spanischen Weihnachtssüßigkeit an "Turrón" in einem Schaufenster. Rena Wolf hat eine Steuerkanzlei in Mannheim und hat ihr zehnköpfiges Team für zehn Tage an die Cala Serena in den Robinson-Club eingeladen. Karin Sonnenberger aus Weinheim ist mit dabei und coacht die Truppe täglich in Sachen Teamzusammenhalt. "Wir haben hier gemeinsam darauf hingearbeitet, dass wir ab Januar die vier-Tage-Woche einführen können. Und abends nach den Workshops wird auf der Insel natürlich gefeiert", sagt die Chefin und strahlt. Den letzten Tag verbringen die Kollegen alle in Palma, um über die Weihnachtsmärkte zu schlendern und die schöne Beleuchtung zu bestaunen. Denn eines ist ganz klar: Die Sonneninsel ist auch in dieser festlichen Zeit einfach wunderschön.