Auch im Januar zeigt sich Mallorca von seiner schönsten Seite. Während in Deutschland graues Wetter, Dunkelheit und Winterruhe herrschen, pulsiert das Leben auf der Baleareninsel. Der Himmel strahlt in Blau, die Sonne scheint, und die Temperaturen klettern auf angenehme 20 Grad. Kein Wunder, dass viele Deutsche gezielt den Jahresbeginn für einen Urlaub auf Mallorca wählen. Die Mallorca Magazin-Redaktion hat sich in Palma umgehört und Passanten nach ihren Reiseplänen befragt.

Am Paseo del Borne genießen Alex und Flo aus Frankfurt am Main einen entspannten Spaziergang in der Sonne. Alex studiert Tourismus in Worms und wollte vor den bevorstehenden Klausuren noch einmal abschalten. „Flo hatte gerade auch frei, also haben wir spontan einen fünftägigen Kurzurlaub gebucht“, erzählt die 22-Jährige. „In Deutschland ist momentan so ein Mistwetter – da ist es hier einfach viel schöner“, ergänzt der 21-jährige Flo.

"Insel ist mehr als nur Party"

Für Alex stand von Anfang an fest, dass sie Mallorca nur außerhalb der Hauptsaison besuchen wollte. „Ich war letztes Jahr im November hier, und es war großartig. Früher dachte ich, Mallorca sei nur was für Partygänger, aber die Insel hat so viel mehr zu bieten als den Ballermann“, sagt sie überzeugt. Den Sommertrubel in Palma will sie bewusst vermeiden. Als die beiden schließlich Flüge für 70 Euro pro Person ab Nürnberg hin und zurück fanden, fiel die Entscheidung schnell.

Michèle (l.) und Lena (r.) aus Nürnberg machen einen Tagesausflug in Palma de Mallorca.

In den Jardines de s’Hort del Rei, dem malerischen Ziergarten unterhalb der Kathedrale, knipsen Michèle und Lena gerade Fotos von der idyllischen Umgebung. „Eigentlich wollte ich Lena zu ihrem 24. Geburtstag an die Zugspitze einladen. Aber bei all dem Schnee in Deutschland haben wir uns doch lieber für ein spontanes Sonnenprogramm entschieden“, erzählt die 25-jährige Michèle mit einem Lächeln.

„Spontan“ trifft es dabei perfekt: Die beiden Freundinnen aus Nürnberg sind erst vor zwei Stunden auf der Insel gelandet und werden bereits einen halben Tag später, um 5 Uhr morgens, wieder zurückfliegen. „Ein Hotel brauchen wir gar nicht“, erklärt Lena. „Wir gehen einfach ans Meer und chillen an verschiedenen Stadtstränden und Buchten.“ Am späten Abend machen sie sich dann schon wieder auf den Weg zum Flughafen.

Manuela und Michael aus Frankfurt am Main müssen dringend Kraft und Sonne tanken. In Deutschland ist es einfach zu trist.

In der Nähe des Parc del Mar, am Fuße der Kathedrale, spazieren Manuela und Michael aus Frankfurt am Main. Sie haben kurzfristig einen dreitägigen Mallorca-Trip gebucht, um neue Energie zu tanken. „Im Winter ist es so grau in Deutschland, da wird man richtig niedergeschlagen. Hier ist es anders, die Menschen sind viel freundlicher und offener“, erzählt die 57-jährige Manuela, und ihr 58-jähriger Lebensgefährte nickt zustimmend. „In Deutschland ist es momentan einfach nur schlimm. Die Leute wirken unglücklich und gestresst – wir mussten einfach mal raus.“

Die beiden sind bereits fünf Mal auf der Insel gewesen und kennen sich bestens aus. Als erfahrene „Mallorca-Kenner“ haben sie keinen festen Plan und genießen es einfach, in der Sonne zu verweilen und die entspannte Atmosphäre zu genießen.

Sandra und Sebastian aus Frankfurt am Main sind mit ihrer kleinen Tochter nach Palma gekommen, um dort dem Dreikönigsumzug beizuwohnen.

Sandra und Sebastian sind mit ihrer acht Monate alten Tochter Marta am Paseo del Borne unterwegs. Der einwöchige Mallorca-Urlaub stand schon lange fest, und das Paar hatte vor, den Umzug der Heiligen Drei Könige in Palma mitzuerleben. „Wir haben die Reyes fast verpasst, weil unser Flug am Vorabend wegen des Wetters annulliert wurde“, erzählt der 50-jährige Sebastian. Doch als Mitarbeiter bei der Fluggesellschaft Lufthansa konnte er schnell einen neuen Flug buchen. Zwar landete die junge Familie erst am späten Nachmittag und nicht wie ursprünglich geplant am frühen Morgen, aber die Reise war zumindest nicht „ins Wasser gefallen“.

Für die eine Woche haben sie einen festen Plan. „In den nächsten Tagen wollen wir nach Sóller zum Markt fahren und auch nach Alcúdia“, sagt die 36-jährige Sandra. „Das Wetter ist viel besser als erwartet! Man könnte hier im Januar problemlos zwei oder sogar drei Wochen bleiben“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.

"Wir genießen jede Minute"

In der Nähe der bei Deutschen beliebten Bar Bosch steht Johannes aus Baden-Württemberg mit seinem Sohn und wartet auf seine Frau, die schnell in ein Geschäft gehuscht ist, um ein Schnäppchen zu ergattern. „Wir bleiben zehn Tage und wohnen in einem Hotel in Can Pastilla“, erzählt der 42-Jährige. „Am Sonntag haben wir mit unserem Sohn den Königsumzug gesehen. Mallorca im Januar ist einfach großartig. Es ist weniger hektisch, und wir genießen jede Minute“, betont der Vater, der jedoch nicht möchte, dass sein Bild in der Zeitung erscheint.

Die Familie reist mehrmals im Jahr nach Mallorca. Der nächste Urlaub ist bereits für Februar geplant. „Es ist viel günstiger als in der Hochsaison. Im Sommer zahlen wir rund 4500 Euro für drei Personen, jetzt kostet es höchstens 1500 Euro“, erklärt Johannes, der sich anschließend auf den Weg zur Markthalle Mercat d’Olivar machen möchte, um ein paar frische Austern zu genießen.