Von Mallorca aus wird es wahrscheinlich bald möglich sein, öfter im Flugzeug direkt in die marokkanische Mteropole Tanger zu kommen. Palmas Bürgermeister Javier Martínez lotete die Möglichkeiten dazu mit Vertretern der Airline Air Arabia Maroc auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid aus. Zurzeit gibt es nur sporadisch Verbindungen in jene Stadt. Im vergangenen September war ein Kooperationsabkommen zwischen den beiden Kommunen unterzeichnet worden.

Ferner wurde auf der Fitur über die Möglichkeit gesprochen, eine Route zwischen Palma und Dubai zu etablieren. Auch hierfür hat Bürgermeister Martinez Air Arabia Maroc im Auge. Dubai gilt als Trendziel auch unter deutschen Residenten. Die Stadt Tanger liegt nahe der Nordwestspitze Marokkos. Sie erstreckt sich zwischen mehreren küstennahen Hügeln. Das Klima wird sowohl vom Mittelmeer als auch vom Atlantik beeinflusst und kann sowohl mild als auch kalt und stürmisch sein. Der für marokkanische Verhältnisse reichliche Regen (ca. 760 mm/Jahr) fällt ganz überwiegend in den Wintermonaten. Tanger ist in erster Linie eine Hafen- und Handelsstadt, doch haben sich auch viele Handwerksbetriebe und Dienstleister aller Art angesiedelt. In riesigen Hallen in der Umgebung der Stadt werden beispielsweise Nordseekrabben gepult. Der Automobil-Konzern Renault produziert seit dem Jahr 2012 Fahrzeuge der Konzernmarke Dacia in Melloussa bei Tanger.Früher gehörte die Stadt zeitweise zu Spanien.