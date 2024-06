Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass das Wetter in Sóller für den 5. Juni 2024 äußerst angenehm sein wird. Mit Temperaturen, die sich anfühlen, als würden sie zwischen 17.52ºC am Morgen und 26.6ºC am Tag liegen, können Sie sich auf einen sonnigen und warmen Tag freuen.

Vorhersage im Detail

Die genauen Zahlen für die Insel sagen eine Mindesttemperatur von 16.96ºC und eine Höchsttemperatur von 26.83ºC voraus. Am Morgen erwarten wir 17.73ºC, während diese am Tag auf 26.6ºC ansteigen und am Nachmittag bei 24.96ºC liegen. Am Abend kühlt es sich auf angenehme 19.55ºC ab. Die gefühlte Temperatur wird ähnlich sein, wobei sie voraussichtlich bei 17.52ºC am Morgen und 26.6ºC am Tag liegt und am Nachmittag auf 24.71°C und schließlich auf 19.26ºC in der Nacht fällt.

Strahlender Himmel und leichte Brise

Der Himmel wird mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% kristallklar sein und nur mit einer Wolkenbedeckung von 1% aufwarten. Daher haben Sie volle Sonneneinstrahlung für alle Ihre Aktivitäten. Ein leichter Wind weht aus 219º mit einer Geschwindigkeit von 2.7m/s und Böen von 2.69m/s. Der atmosphärische Druck beträgt 1018hPa und die erwartete Luftfeuchtigkeit ist 40%, was trockene Bedingungen voraussagt.

Ob Sie nun einen Fahrradausflug planen oder einfach nur an einem der wunderschönen Strände von Sóller entspannen möchten, der 5. Juni 2024 ist zweifellos ein perfekter Tag dafür.