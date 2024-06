Vorhersage für das Wetter in Alcúdia am 12. Juni 2024

Das Wetter in Alcúdia präsentiert sich an diesem Tag mit einer minimalen Temperatur von 17.47ºC und einer maximalen Temperatur von 22.69ºC. Der Tag beginnt mit leicht kühlen 17.79ºC am Morgen, steigt auf gemäßigte 21.83ºC während des Tages, hält sich bei 21.71ºC am Nachmittag und kühlt auf 18.5ºC in der Nacht ab.

Gefühlte Temperaturen und atmosphärische Bedingungen

Die gefühlten Temperaturen werden ähnlich sein, mit 17.82ºC am Morgen, 21.69ºC tagsüber, 21.63ºC am Nachmittag und 18.57ºC bei Nacht. Die atmosphärischen Bedingungen zeigen eine Druckmessung von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 62%. Die Wolken bedecken den Himmel zu 100%, aber die Wahrscheinlichkeit von Regen beträgt nur 1%.

Windexposition und Böen

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.7m/s aus Richtung 109º und Böen erreichen bis zu 5.29m/s. Obwohl es bewölkt ist, sind die Chancen auf einen Regentag minimal.

Planen Sie am besten entsprechend dieser Wetterlage Ihre Aktivitäten für diesen schönen Tag in Alcúdia, wo Sie sowohl die Wärme des Tages als auch die kühle Nacht genießen können.